Residentes del Garrahan marchan a Plaza de Mayo: "Convocamos al pueblo argentino a acompañarnos"

Los médicos residentes del Hospital Garrahan convocaron a una movilización a Plaza de Mayo, donde este jueves darán una conferencia de prensa para "repudiar" el ajuste del Gobierno contra el sector de la salud. Unas horas antes, habrá una movilización al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

"Los residentes de los Hospitales nacionales convocamos al pueblo argentino a acompañarnos mañana jueves, desde las 16hs en Plaza de Mayo", expresaron los residentes del hospital pediátrico en un comunicado que difundieron en sus redes sociales.

Asimismo, agregaron: "A las 17hs realizaremos una conferencia de prensa para repudiar el intento del Gobierno de profundizar la precarización laboral en el ámbito de la salud. Defender nuestras condiciones de trabajo es defender el derecho a una salud pública de calidad. No a la precarización".

Antes, a las 10 de la mañana, estudiantes de medicina y trabajadores de la salud se movilizarán desde Callao y Corrientas hacia el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a la eliminación de las residencias médicas y su transformación a becas.

El anuncio del Ministerio de Salud

Más temprano este miércoles, el Ministerio de Salud anunció la eliminación de las residencias médicas y el pase a becas. "Después de una década de parches ideológicos y soluciones improvisadas, el Gobierno Nacional puso fin al desorden heredado del kirchnerismo y creó un nuevo reglamento para el Sistema Nacional de Residencias Médicas. El objetivo es claro: jerarquizar el verdadero propósito de la residencia médica que es la formación de profesionales, y ofrecerle a los residentes la libertad de elegir cómo cursar esta etapa clave de su carrera", comenzó el comunicado, que siguió: "A partir de ahora, cada ingresante podrá optar entre dos modalidades Por un lado, la beca Institución, en la que el residente firma contrato directo con el hospital en el que se forma, cobra la beca sin descuentos de aportes y cargas sociales, y los seguros (ART, mala praxis y salud) son cubiertos por esa misma entidad. Incluso, podrá recibir bonos adicionales si así lo dispone la institución. Más simple, más transparente, más justo".

"Por el otro lado, la beca Ministerio, donde el residente firma el contrato con el Ministerio de Salud, con los descuentos habituales por aportes y obra social y donde la institución se sigue haciendo cargo de los seguros. En ambos casos, el financiamiento lo garantiza el Estado Nacional. No se trata de desentenderse, sino de dejar de suplantar funciones que no le corresponden. Se terminó el Estado que acapara, decide por todos y ahoga la autonomía institucional. Durante años, el sistema fue usado para tapar agujeros, distorsionar incentivos y precarizar a los profesionales con la excusa de un falso 'Estado presente'. El nuevo reglamento pone fin a esa lógica. La residencia no es trabajo barato disfrazado de formación, es una beca con un propósito formativo claro y jerarquizado", agregó el comunicado.