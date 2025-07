Crisis en el Garrahan: sin calefacción, los trabajadores de la salud definen medidas de protesta

Sin calefacción, en el Garrahan definen medidas de protesta

El Hospital Garrahan sigue atravesando una fuerte crisis sanitaria e institucional en medio de los ataques del Gobierno de Javier Milei a los trabajadores de la salud y la falta de respuesta a los reclamos laborales y salariales que llevan varios meses. En este marco, los profesionales llevarán a cabo una asamblea para definir nuevas medidas de protesta esta semana en el nosocomio que además sufre el impacto de las incidencias climáticas sin calefacción.

Los trabajadores de Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), denunciaron que la administración libertaria nuevamente se ausentó a la audiencia realizada lunes en la Secretaria de Trabajo con los representantes de los trabajadores del Hospital, que tenía el objetivo de buscar un acuerdo entre las partes y resolver la crítica situación que atraviesa el centro e salud pediátrico por “el colapso por la renuncia de 220 profesionales porque no les alcanza su salario para vivir”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"A los 200 profesionales que renunciaron en los últimos tiempos, últimamente se registró un 10% más, alrededor de 20 nuevas renuncias recientes", señalaron. Las y los profesionales de la salud del Garrahan reportan pérdida salarial de 100% durante la gestión Milei y exigen que los salarios comiencen en 1.800.000 pesos acorde a la canasta básica.

“No presentarse por tercera vez consecutiva a una audiencia que convocó la Secretaría de Trabajo, que al final es una dependencia del propio gobierno, es directamente un bochorno. No solamente no les importa la suerte del Hospital Garrahan y de nuestros pacientes, sino que el Gobierno tiene como única respuesta dilatar, maniobrar, intentar hacernos cansar, y no van a poder, ya vienen fracasando hace muchas semanas”, apuntaron.

En este marco, evaluarán este martes 1° de julio en una nueva asamblea en el hospital "la profundización de las medidas de fuerza y una Marcha Federal Multisectorial". "Evaluaremos este martes, en una nueva Asamblea, la profundización de las medidas y una Marcha Federal Multisectorial", anunció la Asociación. "Milei cree que nos vamos a cansar y nosotros vamos a responder con lucha y una enorme Marcha Federal", expresó al respecto la secretaria general de APyT Norma Lezana, en acuerdo con todos los sectores en lucha del hospital.

Sin calefacción, en el Garrahan definen medidas de protesta

Las medidas en el Hospital Garrahan

Por otra parte, el 2 de julio acompañarán la sesión de la Cámara de Diputados nacional en la que se tratará el proyecto de ley de emergencia pediátrica. "Bregamos porque se otorgue quórum", remarcaron.

Desde la APyT responsabilizan al presidente Javier Milei y al Ministerio de Salud por darle “la espalda al Garrahan, al equipo de salud, a las familias, a los pacientes y al mandato social que surge del apoyo enorme que nuestra causa está teniendo”. Y afirmaron: “No entendieron que estamos frente a una causa nacional, que estamos frente a un hospital que lo defiende todo el país y que por lo tanto desde el gobierno van a tener que responder".