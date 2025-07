Max Verstappen no pudo sumar en Austria.

Luego de ganar su cuarto campeonato del mundo el año pasado, Max Verstappen está encontrándose con muchas dificultades para alcanzar su quinta corona en esta temporada de la Fórmula 1. No solo es el dominio de McLaren, sino también el desorden reinante en Red Bull, que perdió varios intelectuales de peso en los últimos meses y ahora se encuentra a la deriva, sin chances reales de pelear por la corona en este 2025.

De ahí que se hable mucho sobre la posible salida del piloto neerlandés, quien tiene contrato hasta 2028 con la escudería austriaca, aunque una cláusula le permitiría cortar el vínculo antes si el rendimiento no el esperado. En este contexto, Toto Wolff se mostró más que interesado en contar con los servicios de Verstappen en Mercedes, lo que ha abierto toda una serie de rumores acerca de un posible acuerdo tácito entre ellos para la siguiente temporada.

Claro que desde Red Bull no quieren saber nada con perder a su piloto estrella, por lo que están intentando hacer todo para retenerlo, desde búsquedas de mejorar el rendimiento del monoplaza hasta declaraciones para calmar las especulaciones. Justamente esto último es lo que hizo Helmut Marko en una reciente charla con Motorsport, en la que negó que exista una posibilidad de perder a Max para 2026.

“Supongo que la gente utilizará una carrera como esta para agitar las cosas”, comenzó tras el accidente en la largada del GP de Austria, en la que Verstappen fue perjudicado por un error de Andrea Kimi Antonelli y no pudo continuar la carrera. “Pero de nuevo: Verstappen tiene contrato hasta 2028”, continuó el austriaco, que recalcó que la cláusula no quiere decir que el tetracampeón del mundo vaya a abandonarlos.

“Como todos los mejores pilotos, hay cláusulas de salida basadas en el rendimiento, pero tal y como están las cosas actualmente, no hay absolutamente ninguna razón para que este contrato no se cumpla”, agregó el asesor de Red Bull. A pesar de esto, George Russell ha confirmado que hay conversaciones entre Mercedes y Verstappen, sin mencionar que la escudería alemana no ha confirmado su dupla para la siguiente temporada, por lo que por ahora todas las puertas se mantienen abiertas.

Max está tercero con 155 puntos.

¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

Tras el GP de Austria, la Fórmula 1 no se tomará descanso antes del Gran Premio de Gran Bretaña, que se celebrará este fin de semana en el Circuito de Silverstone. Allí, el último en ganar fue Lewis Hamilton, quien venció a Max Verstappen y Lando Norris en la temporada pasada. La carrera empezará el domingo 6 de julio a las 11:00 horas de Argentina.