Verstappen tiene una buena relación con Antonelli.

La visita al Red Bull Ring no resultó como esperaba el equipo local, que se quedó en cero este fin de semana, algo que no sucedía desde el GP de Baréin 2022. Parte de esto se debe al abandono temprano de Max Verstappen, quien largaba séptimo en el Gran Premio de Austria y fue embestido en la tercera curva por Andrea Kimi Antonelli, el joven piloto de Mercedes que debutó este año en la Fórmula 1 con fantásticos resultados.

El italiano intentó ganar posiciones por el interior, pero no supo calcular con exactitud la frenada y, para colmo, tuvo un bloqueo que lo hizo impactar con el neumático trasero derecho del RB21 del neerlandés. A causa de esto, ambos pilotos debieron abandonar y, a pesar de la queja inicial por la radio, se vio a un Verstappen bastante tranquilo con lo sucedido, lo que muchos interpretaron como un guiño a Mercedes.

Y es que el tetracampeón del mundo se acercó a Antonelli para preguntarle qué sucedió, pero no se vio un gesto de molestia, algo que rápidamente fue relacionado con los rumores sobre su posible partida a la escudería alemana para 2026. No obstante, Max señaló que simplemente quería entender qué fue lo que sucedió y salió a apoyar el italiano por lo sucedido, en el sentido de que es algo que puede suceder con los más jóvenes.

“Eso pasa, todo piloto ha cometido ese tipo de error y quiero decir, no es agradable, pero, para mí, ya era un caso cerrado de cualquier manera. No es lo que quieres y soy quien más decepcionado está, pero así son las carreras”, afirmó Verstappen en declaraciones rescatadas por Soy Motor. A pesar de esta compresión con su rival, el neerlandés señaló que fue una verdadera lástima debido a que había tenido una buena largada en Spielberg.

“Hemos tenido una buena salida, así que eso ya era una buena mejoría, creo. En las dos últimas carreras, no estaba contento con la salida. En la curva 3, la carrera ya había acabado, porque en ese momento, no sabía lo que había pasado, pero sí, tenía daños en el coche, se apagó. Imagino que tuve mala suerte ayer en clasificación y hoy en carrera”, agregó el campeón en referencia a que no pudo marcar su tiempo final en la Q3 por el trompo de Pierre Gasly que produjo las banderas amarillas el sábado.

Los dos pilotos podrían ser compañeros en Mercedes.

Russell advierte el vínculo de Verstappen con Mercedes

A pesar de las declaraciones de Toto Wolff sobre la conformidad de la dupla actual, lo cierto es que Mercedes tiene en la mira a Max Verstappen para la siguiente temporada, algo que se en la falta de renovaciones en sus pilotos. De hecho, George Russell, el principal candidato a perder su asiento, afirmó en la previa al GP de Austria: “Es normal que las conversaciones con pilotos como Verstappen sigan en curso”.