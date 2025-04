Russell y Verstappen tuvieron un fuerte cruce en 2024.

Son varios los pilotos que solamente tienen asegurada su permanencia en la Fórmula 1 por esta temporada, puesto que hay contratos que vencerán en diciembre, por lo que se espera que este año tengamos una agitada temporada de renovaciones y fichajes. Normalmente, esto suele suceder a mitad de año, cuando la competencia se pausa por el verano europeo, algo que en esta edición sucederá a inicios de agosto tras el GP de Hungría.

Ahora bien, aunque todavía falta para llegar a ver los movimientos de pilotos que habrá de cara al próximo año, lo cierto es que la “silly season”, como se conoce a este fenómeno dentro del paddock, ha comenzado mucho antes. Para comenzar, Red Bull liquidó a Liam Lawson apenas después de dos carreras para subir a Yuki Tsunoda y ahora tiene una lucha interna en su cúpula ante la posibilidad de que Max Verstappen abandone el equipo por la falta de rendimiento del RB21.

Si bien el piloto neerlandés tiene contrato hasta 2028 con la escudería austriaca, los manejos del equipo de Milton Keynes podrían empujarlo a tomar la decisión de irse antes de lo pactado. Esta posibilidad ha sido bien recibida por Toto Wolff, el director de Mercedes, que en reiteradas ocasiones se mostró dispuesto a recibir al tetracampeón del mundo con los brazos abiertos, un detalle que no pasó desapercibido a George Russell.

El británico ha tomado el puesto de líder del equipo alemán tras la salida de Lewis Hamilton y ahora tutela a Andrea Kimi Antonelli, pero sabe que eso no le da garantías en caso de que Verstappen se muestre libre. De hecho, en declaraciones rescatadas por la agencia de noticias GMM, Russell se mostró bastante comprensivo ante esta situación y reconoció que Max es actualmente el mejor de la F1.

“¿Por qué no querrían firmar a Max? Es totalmente comprensible. Es el mejor piloto en este momento, es cuatro veces campeón del mundo. Eso no es nada en mi contra o Kimi. Hay dos pilotos por cada equipo y él es solo una persona”, afirmó el inglés. No obstante, Russell sabe que esta es una temporada de rumores y que por ahora no hay nada claro con respecto a qué sucederá con el neerlandés, que se ha mostrado fiel a Red Bull por el momento.

“Los rumores nunca son fiables. Algunos de ellos son bastante cercanos a la realidad, pero al fin y al cabo, nunca hablamos de contratos hasta mayo o junio de una temporada”, agregó el británico. Además, Russell agregó la importancia de obtener buenos resultados para mantener un asiento, puesto que el rendimiento es su “moneda” en la F1, algo en lo que viene cumpliendo con tres podios en cinco carreras.

El británico suma 73 puntos y está cuarto en la tabla.

Wolff apuesta por su dupla para 2026

A pesar de todos los rumores y de haberle dedicado algunos guiños a Max Verstappen, Toto Wolff se mostró contento con el rendimiento de su equipo tras el GP de Arabia Saudita, que posiblemente fue una de las carreras más complejas para la escudería alemana. Tal es así que el director de Mercedes reconoció que no tiene planes con el neerlandés en una reciente entrevista con Sky Sports: “Estoy supercontento con la alineación que tenemos, no podría desear nada mejor. Max está en Red Bull, no hemos tenido ninguna conversación, seguimos nuestra trayectoria”.