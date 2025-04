Verstappen tiene una victoria en la temporada.

A pesar de la victoria de Max Verstappen en el GP de Japón, Red Bull parece haber retrocedido un casillero en la Fórmula 1, puesto que el rendimiento del RB21 empeoró notablemente el fin de semana pasado en el GP de Baréin. Desde las primeras prácticas libres, el equipo ha tenido problemas en el Circuito Internacional de Baréin, donde no pudieron hallar la mejor configuración para el monoplaza, aunque curiosamente llegaron a puntuar con los dos coches en la carrera del domingo.

Yuki Tsunoda terminó en el noveno lugar, mientras que el piloto neerlandés quedó sexto delante de Pierre Gasly, pero detrás de las Ferrari, mientras que la victoria quedó para Oscar Piastri. Debido a esto, Verstappen bajó a la tercera posición del campeonato y Lando Norris sigue como líder, sin mencionar que el australiano se sumó a la lucha por el título, por lo que ahora hay dos McLaren compitiendo contra el vigente campeón.

Ni bien terminada la carrera, el representante del tetracampeón del mundo irrumpió en el garaje de Red Bull para señalar a Helmut Marko como el culpable de esta crisis interna, la cual ha generado una reunión de emergencia para la siguiente cita. Y es que el monoplaza no fue el único problema que tuvo la escudería austriaca, que también tuvo fallos en las paradas de boxes y una incorrecta puesta a punto, sin mencionar que Max tuvo una sesión menos por cederle su asiento a Ayumu Iwasa en la FP1.

En medio de toda esta situación, el asesor del equipo de Milton Keynes fue autocrítico en la previa al Gran Premio de Arabia Saudita al mencionar la necesidad de cambiar el foco. “Necesitamos cuestionar nuestro enfoque. Por ejemplo, debemos tener un mejor programa de entrenamientos y usar más el motor para comprender nuestra situación”, mencionó Marko en declaraciones rescatadas por Soy Motor.

Sin Adrian Newey, el proyecto del RB21 fue liderado por Pierre Waché, que ahora tendrá la difícil tarea de mejorar el coche para que pueda ser competitivo, aunque no parece que las cosas vayan a mejorar demasiado por el momento. “A corto plazo, no hay nada que podamos hacer técnicamente. Al menos cuando estemos en Europa, esperamos ver progreso”, sostuvo Marko antes de referirse al peligro que puede llevar fallar en la defensa del título.

Y es que es sabido que Max no está contento ni con los manejos ni con el equipo en general, por lo que darle su quinto campeonato del mundo al hilo es clave para que se mantenga en Red Bull. “Con una actuación como esta, no podremos defender nuestro título mundial. Y eso no es bueno porque corremos el riesgo de perder a Max Verstappen”, cerró el austriaco en referencia a lo sucedido en la ciudad de Sakhir.

Red Bull está tercero en Constructores debajo de McLaren y Mercedes.

La lucha de Red Bull con McLaren

Tras la victoria en Suzuka, Max Verstappen había quedado a solo un punto de Lando Norris, pero las cosas cambiaron tras el GP de Baréin. Ahora, el británico lidera la tabla con 77 puntos, mientras que Oscar Piastri está segundo con 74 y el neerlandés quedó tercero con 69. Por lo tanto, ahora el piloto de Red Bull tendrá que batallar con los dos hombres de McLaren y la próxima fecha en Arabia Saudita será clave para que los del equipo papaya no se escapen en los puntos.