McLaren y Mercedes compartieron podio en Baréin.

A pesar de la victoria de Max Verstappen en el GP de Japón de la semana pasada, Red Bull se mantuvo lejos de McLaren en la tabla, que lideraba con 111 puntos, seguido por Mercedes con 75 y recién ahí los austriacos con 61. Con estas posiciones se llegó este fin de semana al Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, donde el equipo de Milton Keynes tuvo problemas durante todo el fin de semana con el rendimiento del RB21, mientras que la escudería papaya brillaba con el MCL39.

Tal es así que Oscar Piastri se quedó con la pole en la clasificación del sábado y este domingo tuvo una brillante en la que lideró casi de principio a fin, solamente fuera del frente tras su primer ingreso a boxes. Por su parte, Lando Norris había salido del sexto lugar, escaló al tercero en la largada y recibió una sanción de cinco segundos que no le causó mayores inconvenientes en el resto de la carrera.

De hecho, el mayor desafío que tuvo el piloto británico fue derrotar a las dos Ferrari para quedar en el podio tras la última detención, lo que le permitió mantener el primer lugar de la tabla por tres puntos en relación con su compañero. El equipo que estuvo flojo este domingo fue Mercedes, que tuvo problemas con el coche de George Russell, quien terminó segundo, mientras que Andrea Kimi Antonelli fue perjudicado por la estrategia y se quedó fuera de la zona de puntos en el decimoprimer lugar.

Por su parte, Red Bull no solo tuvo que lidiar con la falta de rendimiento del RB21, sino también con los problemas en boxes, donde el semáforo no funcionaba bien y tuvieron inconvenientes con una de las ruedas de Verstappen. A pesar de ello, la escudería austriaca volvió a sumar con sus dos pilotos, algo que no sucedía desde el GP de Las Vegas 2024, puesto que el neerlandés terminó sexto y Yuki Tsunoda, noveno.

Con estos resultados, McLaren se mantiene en la punta, seguido de Mercedes y Red Bull, aunque con una diferencia considerable de más de cincuenta puntos. Entre otros puntos destacados del fin de semana, cabe mencionar la mejora de Alpine, que este domingo sumó sus primeras unidades con Pierre Gasly, que terminó séptimo detrás de Verstappen, mientras que su compañero siguió con la racha negativa que arrastra desde su debut en la F1.

Así terminaron los pilotos que sumaron este fin de semana.

Tabla de posiciones en Constructores tras el GP de Japón

McLaren: 151 puntos. Mercedes: 93. Red Bull: 71. Ferrari: 57. Haas: 20. Williams: 19. Aston Martin: 10. Racing Bulls: 7. Alpine: 6. Sauber: 6.

Norris no pudo superar a Russell para quedar segundo.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera en 2025?

La Fórmula 1 volverá el próximo fin de semana con el Gran Premio de Arabia Saudita, que se realizará en el Circuito de la Corniche de Yeda entre el 18 y 20 de abril. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la quinta fecha del campeonato: