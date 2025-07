Con el traje de la FIFA, Macri se sacó una foto con Trump en Miami

En el marco de la final del Mundial de Clubes, en la que el Chelsea se coronó campeón tras golear 3-0 al PSG, el ex presidente Mauricio Macri, actual titular de la Fundación FIFA, mantuvo un encuentro con el primer mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Reencuentro con Donald Trump y Melania en la final del Mundial de Clubes, hoy en Nueva Jersey", escribió Macri en su cuenta de X. En la foto aparece también su esposa, Juliana Awada.

Como en cada torneo importante de la FIFA desde que fue nombrado presidente ejecutivo de la Fundación en 2020, Mauricio Macri estuvo presente en la final. Fue recién después de la goleada del Chelsea, con la que se coronó campeón el argentino Enzo Fernández, que el ex presidente publicó la fotografía con Trump, cuyas gestiones coincidieron entre 2017 y 2019.

Macri tuvo la foto que no pudo Milei

En abril, antes incluso de que se anunciara el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos en busca de respaldo político de Donald Trump. Sin embargo, volvió a la Argentina sin obtener una foto ni una reunión con Trump.

Milei viajó en abril a Estados Unidso en compañía del ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Gerardo Werthein; y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Había partido horas después de encabezar un acto en homenaje a los caídos en Malvinas, donde dio un repudiable discurso por el que ya cosechó un pedido de juicio político de un centro de excombatientes.

Pese a que el foco de su viaje estaba puesto en lograr su foto con Trump, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó que Milei no tenía "previsto especialmente un encuentro" con su par estadounidense. "No estaba previsto especialmente un encuentro con Trump. No tengo claro si se ha dado todavía", indicó Francos durante esta mañana en diálogo con Radio La Red.

Oficialmente, Milei viajó a Estados Unidos para participar de la American Patriots Gala en Mar-a-Lago. Allí, el mandatario destacó que ya se habían cumplido nueve de los 16 requisitos necesarios para adecuar la normativa a las exigencias de la administración de Trump en la cuestión arancelaria.