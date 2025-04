Milei volvió a la Argentina sin foto con Trump y con los mercados explotados

El presidente Javier Milei volvió de Estados Unidos durante la mañana del viernes sin obtener una foto, ni una reunión, ni un anuncio con Donald Trump. El mandatario aterrizó en Argentina antes del mediodía y en plena fiebre en los mercados por la suba del riesgo país, el desplome de acciones y la suba del dólar.

En medio de las tensas negociaciones por cuánto y cómo serán los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el líder libertario emprendió un viaje relámpago a Estados Unidos para recibir un premio y con la expectativa puesta en encontrarse con Trump y renovar su foto con él. Este jueves por la noche recibió la distinción, pero la reunión y la foto con el republicano quedó trunca.

Mientras tanto, los mercados argentinos volvieron a tener una jornada negra tras los desplomes de jueves por los anuncios de Trump sobre la imposición de aranceles a casi todos los países del mundo. En este marco, el riesgo país se disparó nuevamente y ya cotiza a 925 puntos básicos a media mañana, acercándose nuevamente a las cuatro cifras. A su vez, las acciones argentinas en Nueva York se derrumban con caídas de hasta 10%.

Milei viajó el martes a Estados Unidos en compañía del ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Gerardo Werthein; y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Había partido horas después de encabezar un acto en homenaje a los caídos en Malvinas, donde dio un repudiable discurso por el que ya cosechó un pedido de juicio político de un centro de excombatientes.

Pese a que el foco de su viaje estaba puesto en lograr su foto con Trump, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó que Milei no tenía "previsto especialmente un encuentro" con su par estadounidense. "No estaba previsto especialmente un encuentro con Trump. No tengo claro si se ha dado todavía", indicó Francos durante esta mañana en diálogo con Radio La Red.

Qué dijo Milei en EEUU

El Presidente anunció que Argentina avanzará en la readecuación de su legislación para atenuar el impacto de los aranceles estadounidenses, en el marco de su participación en la American Patriots Gala en Mar-a-Lago. El mandatario destacó que ya se han cumplido nueve de los 16 requisitos necesarios para adecuar la normativa a las exigencias de la administración de Trump.

"Nuestra agenda de reformas continúa porque nuestro objetivo es ser el país más libre del mundo", afirmó el presidente y agregó que el crecimiento económico de Argentina en el último año fue del 6% y que ello permitió reducir la pobreza en un 20%.

En su discurso Milei confirmó que su gobierno trabaja en la armonización de los aranceles de una canasta de 50 productos en el marco del acuerdo bilateral TIFA. "Ya hemos cumplido nueve de los 16 requerimientos necesarios y he instruido a la Cancillería y la Secretaría de Comercio para completar el proceso", sostuvo. Estas gestiones surgen de la reunión entre el canciller Werthein y el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, en la que se discutió cómo minimizar el impacto de los nuevos aranceles impuestos por Trump.