Verstappen sumó su tercer podio de la temporada.

Tras la cita en Baréin, Max Verstappen había quedado a tan solo ocho puntos de Lando Norris en la tabla, lo que le daba la posibilidad de convertirse en el nuevo líder de la Fórmula 1 en caso de ganar el GP de Arabia Saudita este domingo. El accidente del británico en la Q3 no hizo otra cosa más que favorecer este pronóstico, que se terminó de completar con la pole que le permitió salir primero por delante de Oscar Piastri.

Lamentablemente, el piloto neerlandés no tuvo la mejor de sus salidas y perdió terreno con el australiano al llegar a la primera curva, donde estiró la frenada hasta el máximo para ganarle la cuerda al McLaren. Sin embargo, Piastri no cedió el espacio y Verstappen tuvo que cortar la curva, algo que fue anotado por los comisarios, que le dieron una sanción de cinco segundos al no haber devolución de lugares, puesto que consideraron que el oceánico ya había ganado la posición.

Esa penalización terminó por condicionar la carrera del tetracampeón del mundo, que terminó segundo a 2.8 segundos de Piastri y perdió la chance de liderar la tabla, por lo que no se mostró muy complaciente en la postcarrera. Para comenzar, apenas dio declaraciones en la entrevista previa al podio, donde dijo: “Voy a hablar poco. Gracias a todos los aficionados de Yeda. Ha sido un gran fin de semana, adoro esta pista. Y el resto es lo que es. Ahora, con ganas de Miami, nos vemos ahí”.

Tras eso, Max se alejó de la entrevistadora y no permitió más preguntas, pero tuvo que seguir afrontando los micrófonos tanto en la zona mixta como en la conferencia de prensa. En ambas ocasiones, fue consultado por su opinión acerca de la sanción puesta por los comisarios, a lo que en el primer caso respondió: “Mejor no dar nuestra opinión, porque no se puede decir nada negativo, mejor no opinar por el bien de todos. Nos quedamos con lo positivo”.

Por su parte, en la conferencia también intentó pasar por alto lo sucedido en la largada. “Sí, el comienzo sucedió, la primera curva sucedió, y de repente fue la vuelta 50. Todo fue súper rápido. El problema es que no puedo compartir mi opinión al respecto porque también podría ser penalizado. Por lo tanto, es mejor no hablar de ello”, afirmó Verstappen, con un silencio que ha puesto en alerta a la F1 y pone en aprietos a la FIA, principal causante de las escuetas declaraciones de los pilotos por sus constantes amenazas de sanción.

Verstappen está a 12 puntos de Piastri en la tabla.

El doble desafío de Verstappen en Miami

La próxima fecha de la temporada será el Gran Premio de Miami, que estará bajo la modalidad de carrera sprint, por lo que cada piloto podrá sumar en dos ocasiones. Para Max Verstappen, esto podría ser clave para sus aspiraciones al quinto campeonato, aunque también un desafío doble, puesto que tendrá que vencer a los McLaren en dos carreras seguidas para recortar la diferencia y evitar que Oscar Piastri y Lando Norris se escapen en la tabla.