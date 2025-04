Verstappen podría irse de Red Bull en diciembre.

Debido a la renovación de Alex Albon y al fichaje de Carlos Sainz, Franco Colapinto se quedó sin asiento en Williams para esta temporada, por lo que optó por aceptar la propuesta de Alpine con la esperanza de regresar a la Fórmula 1. Si bien actualmente ocupa el rol de piloto de reserva junto a Paul Aron, es posible que pueda cumplir su objetivo en esta temporada debido al bajo rendimiento que ha mostrado Jack Doohan.

En el peor de los casos, el piloto argentino tendría su regreso en 2026, puesto que el australiano apenas podría sostenerse este año en la escudería francesa si no muestra un mejor rendimiento. No obstante, Colapinto no es la única opción de Alpine, que tiene a Aron en la reserva también y podría lanzarse por la contratación de Max Verstappen, quien atraviesa su propia crisis en Red Bull con el ineficaz RB21.

Hace unos días, Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, reveló que corren el riesgo de perder al neerlandés en caso de no mejorar el desempeño del monoplaza a pesar de que el contrato del piloto vence recién en 2028. En este contexto, Ralf Schumacher analizó los posibles destinos que podría tomar Verstappen en caso de salirse de las instalaciones de Milton Keynes a fin de año y, con la cada vez más cercana renovación de George Russell en Mercedes, Alpine aparece como alternativa.

“El equipo que siempre olvidamos, pero que sin duda influye en todo esto ¡Alpine! Flavio Briatore ha comprado motores Mercedes para su equipo el año que viene y, mientras tanto, miren lo que hizo Pierre Gasly el fin de semana pasado”, sostuvo el expiloto alemán en el podcast Backstage Boxengasse. Con Ferrari, Mercedes y McLaren cubiertos, los equipos candidatos son Aston Martin y Alpine, ambos equipados con motores de la marca alemana a partir del próximo año.

A eso hay que sumarle que el principal problema de Alpine es que su unidad de potencia de Renault le hace perder tres décimas frente a la competencia, por lo que el equipo centró el desarrollo del A525 en la aerodinámica y el diseño. “El coche no puede ser tan malo. Si a eso le sumamos 30 caballos extra del motor Mercedes, no quiero dejar a ese equipo fuera de consideración tampoco”, agregó Schumacher.

Gasly le dio pelea a Verstappen en Baréin.

La reacción de Verstappen sobre los rumores de su partida a Alpine

A apenas un día del inicio de las prácticas en el Circuito de la Corniche de Yeda para el Gran Premio de Arabia Saudita, Max Verstappen estuvo presente este jueves en la conferencia de prensa, donde no podía faltar la pregunta sobre las declaraciones de Ralf Schumacher. Allí, el neerlandés se mostró indignado por su vinculación con Alpine al responder: “Mucha gente habla de mi futuro menos yo. Solo pienso en mi trabajo y estoy muy tranquilo”.