Colapinto sumó en dos carreras y Antonelli en tres.

Las primeras carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1 fueron tremendas, con un rendimiento que lo puso en la mira de Sauber y Red Bull, aunque finalmente fue Alpine la que se lanzó por su contratación a inicios de enero. Esto se debe a que el joven de 21 años sorprendió al mundo con los resultados obtenidos sobre el FW46 de Williams, al que se subió en el GP de Italia como el reemplazante de Logan Sargeant.

En su debut, el piloto argentino terminó en el decimosegundo lugar, puesto del que no bajó hasta su accidente en Interlagos, recién en su sexta presentación y en una jornada lluviosa que le dio problemas a más de uno. Si bien es cierto que las últimas carreras de Colapinto no fueron positivas, las primeras cinco fueron notables, ya que no perdió posiciones con respecto a su lugar en la parrilla de salida con 21 años y 5 meses.

Tanto es así que Colapìnto se convirtió en el piloto más joven de la F1 en no perder puestos en sus primeras cinco carreras, un récord que peligraba con el buen rendimiento mostrado por Andrea Kimi Antonelli en esta temporada. Y es que el italiano tiene 18 años y 7 meses y había conseguido mejorar en cada Gran Premio disputado desde el comienzo del campeonato, una racha que finalmente se rompió el domingo en el GP de Baréin.

El piloto de Mercedes había terminado cuarto en Australia, sexto en China y quinto en Japón, siempre largando desde posiciones más atrasadas, pero su suerte se torció en la cuarta fecha. Tras una notable clasificación, Antonelli quedó quinto en la parrilla, pero su equipo cometió serios errores estratégicos que lo hicieron caer fuera de la zona de puntos, ya que terminó en el decimoprimer lugar detrás de Oliver Bearman con su Haas.

Como consecuencia, Antonelli no pudo adueñarse del récord del piloto más joven en no perder posiciones en sus primeras cinco carreras en la F1, el cual sigue en manos de Colapinto. No obstante, el italiano consiguió mejores resultados, puesto que sumó un total de 30 puntos en tan solo cuatro carreras, mientras que el argentino llegó a sumar solamente cinco en sus nueve presentaciones que tuvo en 2024.

Antonelli está sexto en el campeonato con 30 puntos.

El rol de Colapinto durante el GP de Arabia Saudita

Tras la carrera en Baréin, la Fórmula 1 se trasladará al Circuito de la Corniche de Yeda, donde se disputará el Gran Premio de Arabia Saudita. Sin embargo, Alpine no llevará a Franco Colapinto, quien se quedará en la sede de Enstone sumando horas en el simulador, por lo que será Paul Aron el que acompañe al equipo. Esto se debe a una cuestión de logística, ya que el estonio también estuvo con Alpine en Sakhir la semana pasada.