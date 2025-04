Russell ha sumado en todas las carreras de la temporada.

Luego de la aburrida carrera en Suzuka, la Fórmula 1 volvió en su máximo esplendor este domingo con el GP de Baréin, que ofreció una enorme cantidad de rebases, incidentes, sanciones y hasta la descalificación de Nico Hülkenberg por no cumplir con la normativa de monoplazas. Pero sin dudas, uno de los momentos claves de la carrera fue lo que le sucedió a George Russell en el último stint con los neumáticos rojos y casi treinta vueltas por delante.

Tras la reanudación de la carrera luego de unas vueltas con Safety Car, el piloto británico intentó pasar a Oscar Piastri para ponerse primero, pero al no lograrlo, se mantuvo en la postura de defender el segundo lugar. Ahora bien, uno de los detalles que llamó la atención fue que el nombre del inglés comenzó a bajar posiciones en el clasificador oficial, lo que hizo pensar que se había quedado o había chocado, puesto que la cámara de la transmisión no lo tenía en foco.

Sin embargo, todo se debió a un fallo en el GPS del W16, lo que hacía que no se computen bien sus tiempos, aunque eso solo fue el inicio de una falla generalizada en su monoplaza. Minutos más tarde, Russell intentó comunicarse con su equipo, pero al presionar el botón de la radio se abrió el DRS en una zona no permitida, por lo que tuvo que cerrarlo manualmente ante la posibilidad de una sanción que finalmente fue desestimada por los comisarios.

Justamente sobre todas estas fallas habló Toto Wolff, quien elogió a su piloto por haber mantenido la posición a pesar de los inconvenientes que tuvo que atravesar. “El freno-by-wire falló de repente, y luego nos llevó un tiempo encontrar la configuración para reiniciarlo. Pero lo hicimos, y luego, para ser sincero, ha hecho un trabajo increíble porque gestionaba esto mientras tenía a Norris detrás”, afirmó el director de Mercedes en declaraciones rescatadas por Motorsport.

De hecho, las fallas en el monoplaza afectaron a parte del tablero, lo que hizo que el británico tenga que manejarse a ciegas, sin información de ningún tipo durante las últimas vueltas, muy al estilo de la vieja escuela. “Creo que en el tablero no teníamos todas las cosas que esperábamos, y también temíamos perder todo el tablero, lo que habría significado no tener botones, ni formas de ejecutar ninguna de las configuraciones y, obviamente, él no tenía las luces de cambio”, agregó Wolff, que destacó el hecho de que Russell no haya perdido la concentración en esta situación.

Russell suma tres podios en cuatro carreras.

Se cortó la racha de Mercedes

Desde el inicio de la temporada, Mercedes ha sido de las pocas escuderías que había sumado durante las primeras fechas con sus dos pilotos, puesto que tanto George Russell como Andrea Kimi Antonelli acumularon puntos entre Australia y Japón. Sin embargo, la historia no se repitió este domingo en Baréin, donde el italiano quedó decimoprimero y no pudo ingresar a la zona de puntos, lo que dejó a Mercedes con 93 unidades en el segundo lugar de la tabla de constructores.