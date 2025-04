Piastri logró su segunda victoria del año en Baréin.

La victoria de Max Verstappen en el GP de Japón la semana pasada había puesto interesante la lucha por el campeonato de Fórmula 1, puesto que había quedado a tan solo un punto de Lando Norris en la tabla de posiciones. Sin embargo, el neerlandés no tuvo un fin de semana positivo en el Circuito Internacional de Baréin, donde no disputó la FP1 para darle su lugar a Ayumu Iwasa y se encontró con un RB21 con varios problemas de rendimiento que Red Bull no llegó a solucionar.

Debido a esto, el tetracampeón del mundo terminó séptimo en la clasificación, aunque a Norris tampoco le fue bien, puesto que salió del sexto lugar mientras que Oscar Piastri obtuvo la pole. Este domingo, el australiano de McLaren mostró su eficacia con una brillante largada, que le permitió gestionar los neumáticos a su gusto con aire limpio al mantener el primer lugar, a la vez que su compañero adelantaba tres coches para ponerse tercero delante de Charles Leclerc.

A pesar de haber ganado posiciones, Norris recibió una sanción de cinco segundos por falsa partida, lo que lo hizo perder tiempo con su primera parada en boxes, aunque no hizo demasiada diferencia en el desarrollo de la carrera. Lo que sí influyó fue el toque entre Carlos Sainz y Yuki Tsunoda, que provocó un Safety Car por los restos de los monoplazas en la pista, capaces de generar pinchaduras en las gomas.

Puesto que Verstappen había frenado minutos antes para su segundo cambio de neumáticos, pudo ganar posiciones mientras los demás monoplazas pasaban por boxes, algo que le sirvió para volver a la zona de puntos tras haber quedado entre los últimos. Adelante, esto le puso algo de tensión a la reanudación, aunque Piastri impidió ser superado por George Russell para seguir al frente y Norris inició una batalla con las dos Ferrari.

Al cabo de 1:35:39.435, Oscar Piastri finalmente se quedó con la victoria, mientras que George Russell (+15.499) y Lando Norris (+16.273) acompañaron en el podio, con el Mercedes bajo investigación por abrir el DRS en un sector no permitido debido a un fallo en el monoplaza. Por su parte, Max Verstappen (+34.395) terminó sexto y Yuki Tsunoda (+45.061) sumó sus primeros puntos como piloto de Red Bull en el noveno lugar.

Los diez pilotos que llegaron a la zona de puntos en Sakhir.

Tabla de posiciones de la F1 2025 tras el GP de Japón

Lando Norris: 77 puntos. Oscar Piastri: 74. Max Verstappen: 69. George Russell: 63. Charles Leclerc: 32. Andrea Kimi Antonelli: 30. Lewis Hamilton: 25. Alex Albon: 18. Esteban Ocon: 14. Lance Stroll: 10. Pierre Gasly: 6. Nico Hülkenberg: 6. Oliver Bearman: 6. Yuki Tsunoda: 5. Isack Hadjar: 4. Carlos Sainz: 1. Fernando Alonso: 0. Liam Lawson: 0. Jack Doohan: 0. Gabriel Bortoleto: 0.

Piastri está a solo tres puntos de Norris en la tabla.

¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

Tras el GP de Baréin, la Fórmula 1 volverá el próximo fin de semana con el Gran Premio de Arabia Saudita, que se celebrará entre el 18 y 20 de abril en el Circuito de la Corniche de Yeda. Allí, el último en ganar ha sido Max Verstappen, quien venció con el RB20 a Sergio Pérez y Charles Leclerc en la temporada pasada.