La empresa Petroquímica Río Tercero avisó al Ministerio de Trabajo de Córdoba que no pagará los sueldos junio ni tampoco la primera cuota del aguinaldo. El jueves que viene habrá una audiencia de mediación entre los representantes de la firma y del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP), que respondió con una asamblea nocturna, declaró el inicio del trabajo a reglamento y advirtió por un paro si no les depositan los haberes.

Según el documento al que tuvo acceso El Destape, la empresa informó al Ministerio de Trabajo local que "no podrá abonar el aguinaldo correspondiente a junio ni garantizar el pago completo del salario mensual". La empresa "se ve en la imposibilidad de abonar el Sueldo Anual Complementario, cuya primer cuota debería acreditar el próximo 30 de junio, estimando asimismo que el salario del mes de junio tampoco podrá ser acreditado en su totalidad dentro del plazo legal para su pago", subrayó.

Consecuentemente, con el "objeto de imponerlos de esta situación y acordar una modalidad de pago en base a las posibilidades actuales de la empresa", le solicitaron al Ministerio fijar "día y hora de audiencia con la entidad gremial a la mayor brevedad posible".

Cientos de trabajadores sin sueldo

La compañía que se encuentra en un proceso de reconversión desde fines del año pasado y todavía arrastra las consecuencias económicas del cierre de su planta de TDI (diisocianato de tolueno), anunciado en octubre de 2024, debido la imposibilidad de competir con el producto importado desde China. En ese momento, fueron 125 los trabajadores despedidos y 60 los suspendidos.

Actualmente, la firma opera con una estructura acotada y centra su actividad en la producción de policloruro de aluminio, utilizado en procesos de potabilización de agua, además de otros compuestos químicos de menor escala. Antes del cierre de la planta de TDI, la compañía empleaba a 375 personas.

En diálogo con este medio, el secretario General del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos, Gabriel Cuaino, sostuvo: "La empresa no estaba en proceso preventivo de crisis, por ende es ilegal que no paguen. Hemos estado trabajando normalmente y se ha producido y vendido. No sabemos los números finos pero queremos saber qué hace la empresa con todo lo que se produce".

El Ministerio de Trabajo de Córdoba dio audiencia el jueves 26 a las 11 y tras el resultado, los trabajadores realizarán una asamblea para definir medidas. "En el caso de que no haya pago de salarios, cabe la posibilidad de un cese de actividades", advirtió Cuaino.

La crisis de Petroquímica no se limita a su propio andamiaje. También afectó a Fábrica Militar Río Tercero, que le proveía casi la totalidad del ácido nítrico necesario para la elaboración de TDI. Desde la pérdida de este cliente, la planta estatal bajó drásticamente su volumen de producción y perdió a su principal fuente de ingresos.

De momento, los empleados trabajan "a reglamento", una forma de protesta laboral donde los trabajadores cumplen estrictamente con todas las normas y reglamentos de la empresa, lo que suele resultar en una disminución significativa de la productividad. En lugar de una huelga tradicional, donde se suspende el trabajo, se continúa trabajando pero a un ritmo mucho más lento y meticuloso, siguiendo al pie de la letra todas las disposiciones legales y contractuales.