Interna en Alpine: qué sucederá con Franco Colapinto ante los pobres resultados de Doohan

Colapinto, en medio de la discusión entre Briatore y Oakes.

Alpine celebró este domingo sus primeros puntos de la temporada con el séptimo lugar de Pierre Gasly en el GP de Baréin, donde el francés tuvo un notable rendimiento y mantuvo una lucha bastante pareja con Max Verstappen, el vigente campeón de la Fórmula 1. Sin dudas, se vio un salto de calidad en el A525, pero aun así los objetivos no llegaron a cumplirse, puesto que en la escudería querían que sus dos pilotos sumen en el trazado de Sakhir, algo que no sucedió debido a otra decepcionante actuación de Jack Doohan.

El piloto australiano había tenido un fin de semana positivo, sin accidentes por primera vez en el año y con su primer paso a la Q2 en la clasificación, en la que quedó al borde de la Q3 en el 11° lugar. Incluso en la carrera, Doohan llegó a ponerse noveno hacia la parte final de la carrera, pero fue incapaz de proteger la posición con los neumáticos duros, cayó al decimotercer puesto y encima recibió una penalización de cinco segundos por superar los límites de pista por cuarta vez.

De esta manera, el oceánico quedó en el decimocuarto lugar tras la descalificación de Nico Hülkenberg y se reavivaron los rumores sobre el regreso de Franco Colapinto a la F1, algo que genera tensiones dentro del equipo de Enstone. Ya en reiteradas oportunidades, Flavio Briatore ha manifestado que sus pilotos deben rendir para darle resultados a la escudería, que tiene todo un grupo de trabajo a sus espaldas que depende de los puntos que se consigan en el campeonato.

Por tal motivo, el asesor de Alpine habría puesto un límite de cinco carreras al australiano, según informó Motorsport a comienzo de año, pero a una fecha de que se cumpla el ultimátum, han surgido rumores sobre la continuidad de Doohan. Esto se debe a la lucha interna que se ha generado en la escudería francesa, donde Oliver Oakes quiere mantener a su piloto en la F1 y estirar su permanencia al menos hasta la mitad de la temporada, es decir, hasta el GP de Hungría a inicios de agosto.

Además, el británico tampoco tiene intenciones de subir al pilarense en caso de que un cambio de piloto sea inevitable, puesto que su otro protegido es Paul Aron, quien fue su piloto en la F2. El problema es que el estonio ha sido superado en reiteradas ocasiones por Colapinto en las prácticas, sin mencionar que el argentino ha sido clave con su aporte desde el simulador para encontrar la configuración óptima del A525 para la cita en el Circuito Internacional de Baréin.

En este contexto, Briatore presiona para que Franco pueda regresar a la F1, algo que dependerá en gran parte de lo que suceda este fin de semana en el Gran Premio de Arabia Saudita. La actuación de Doohan en Yeda puede ser clave, en especial si se vuelve a generar algún accidente, puesto que el australiano ha provocado gastos por más de 1.5 millones de dólares con su choque en Suzuka, sin mencionar los incidentes en Melbourne y Shanghái.

Gasly le lleva seis puntos a Doohan.

El dardo de Briatore a Doohan

Durante la previa del GP de Baréin, Flavio Briatore brindó una entrevista a La Stampa, en la que fue consultado por los “hijos de papá” de la Fórmula 1, en referencia a Lance Stroll, hijo del dueño de Aston Martin, y al mismísimo Jack Doohan. Ante dicha pregunta, el italiano respondió con un dardo al australiano: “Stroll tiene su propio equipo y es un caso en sí mismo. En cuanto a Jack, puedes ser hijo de Mick pero si no eres competitivo no vas a ninguna parte, todos son rápidos. Entonces, claro, no es fácil”.