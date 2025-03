Gasly fue rival de Colapinto en 2024.

Franco Colapinto causó una muy buena impresión el año pasado con las nueve carreras que disputó con Williams en la Fórmula 1, entre las que llegó a los puntos en dos oportunidades y, lamentablemente, se vio envuelto en algunos accidentes en el cierre de la temporada. A pesar de esto último, en el paddock son varios lo que se quedaron con la mejor versión del pilarense, que sin lugar en Grove se convirtió en piloto de reserva de Alpine en enero.

Si bien sigue sin tener un asiento en la máxima categoría, la escudería francesa puede darle más oportunidades de volver a la F1 que Williams, en especial porque no tiene una dupla consolidada. De hecho, el único piloto fuerte que tiene Alpine actualmente es Pierre Gasly, ya consolidado en la Fórmula 1 por su pasado en Red Bull, donde corrió una temporada y media antes de ser de enviado de regreso a Toro Rosso, actualmente Racing Bulls.

Mientras que el piloto argentino espera por su regreso a la F1, el francés se deshizo de elogios hacia su persona en el podcast Beyond the Grid, donde manifestó la importancia del rol que tiene Colapinto en Enstone. “Me encanta Franco y está haciéndolo extremadamente bien. Estoy seguro de que tendrá su lugar en la parrilla, pero no deberíamos olvidar que todos los equipos tienen un piloto de reserva”, comenzó el piloto galo.

Como alguien que pasó por el rol de piloto de reserva, Gasly sabe de la ambición que hay por convertirse en uno de los veinte elegidos para correr en la máxima y reconoció que le gustaría volver a ver a “Fran” en ese selecto grupo. “Yo fui piloto de reserva en Red Bull, fui piloto de reserva en Toro Rosso, y quería el asiento de los pilotos titulares. Franco está ahí. Obviamente, quiere correr. Espero que lo veamos en la parrilla muy pronto, porque ha mostrado ser un piloto muy fuerte”.

A pesar de todo esto, el francés también intentó proteger a su actual compañero, Jack Doohan, que es objetivo de críticas y está en la mira de Colapinto, que quiere hacerse con su asiento para regresar lo antes posible a la F1. “El tipo estaba en todos los medios antes de empezar a correr en Fórmula 1. Se necesita darle tiempo. Lo injusto es que no se habla sobre toda la gente de la misma forma, y no me gusta”, agregó Gasly, que lo catalogó como “un piloto muy rápido”.

Cambios en Red Bull: Tsunoda reemplazó a Lawson

Esta mañana, Red Bull confirmó el ascenso de Yuki Tsunoda al primer equipo en lugar de Liam Lawson, quien correrá el Gran Premio de Japón para Racing Bulls en la tercera fecha de la temporada. En este contexto, queda la duda de si la escudería italiana sostendrá al neozelandés por el resto del año o si habrá lugar para el arribo de Franco Colapinto, que de momento continúa en Alpine a la espera de una posibilidad de volver a la Fórmula 1.