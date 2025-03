Fórmula 1: la historia de Oliver Oakes, el jefe de Franco Colapinto en Alpine

Oakes lleva menos de un año en Alpine.

Gracias a su notable trabajo realizado en Williams en los nueve Grandes Premios que disputó la temporada pasada, Franco Colapinto se puso en la órbita de Flavio Briatore, quien no dudó en iniciar conversaciones con James Vowles para fichar al pilarense. Si bien hubo una demora en los trámites, finalmente el joven de 21 años se convirtió en uno de los cuatro pilotos de reserva que tiene Alpine en la Fórmula 1 a principios de enero.

En su nuevo equipo, el piloto argentino no se encuentra bajo las órdenes directas del empresario italiano, sino de Oliver Oakes, el británico que fue escogido por el asesor para comandar a Alpine tras la salida de Bruno Famin. De hecho, el inglés recién ingresó a su cargo en agosto del 2024, apenas unos días después del regreso de Briatore a la máxima categoría luego del Crashgate que tuvo con Renault y que lo expulsó de por vida de la F1.

A diferencia de muchos de los que se encuentran al mando de un equipo de Fórmula 1, Oakes no es ingeniero, sino un expiloto de automovilismo que pasó por varias categorías e incluso llegó a ser campeón mundial de kartings en su juventud. Hijo de Billy Oakes, fundador de Eurotek Motorsport, equipo que compitió en Formula Renault y Fórmula 3 Británica, “Olly” comenzó a correr en karts a los 4 años y no tardó en convertirse en una promesa.

De hecho, Oakes ganó el mundial de kartings a los 17 años en 2005 y llamó la atención del programa de desarrollo de Red Bull, donde compartió academia con Sebastian Vettel y fue enviado a competir en Fórmula BMW para Carlin Motorsport. Si bien tuvo algunos resultados notables, el británico no logró destacar y su sueño de llegar a la máxima categoría como piloto se fue desvaneciendo, lo que lo llevó a probar otra vía.

Tras su retiro en 2009, Oliver fundó el Team Oakes Racing en 2011 para competir en karting y luego hizo reaparecer a Hitech GP en la Fórmula 3 Europea, donde tuvo entre sus pilotos a George Russell, actual piloto de Mercedes. Pero su gestión no se quedó ahí, puesto que la escudería también llegó a la Fórmula 2 y se hizo solo cuestión de tiempo que Oakes arribe a la F1, aunque su primer intento vino con la postulación de Hitech GP.

Puesto que la FIA rechazó la solicitud en la primera etapa por no cumplir todos los requisitos, Oakes no dudó en aceptar la propuesta de Briatore, quien buscaba una persona comprometida que viva cerca de la sede de Enstone. Fue así como el británico se convirtió en el candidato ideal del italiano y en el nuevo director de Alpine, donde no solo comanda a Colapinto, sino también a Pierre Gasly, Jack Doohan y los otros tres pilotos de reserva: Kush Maini, Ryo Hirakawa y Paul Aron.

Oakes es el hombre de confianza de Briatore.

Briatore reveló por qué Oakes lidera a Alpine

A pesar de que es sabido que Alpine es manejado por Luca de Meo, CEO del Grupo Renault, y Briatore, asesor del equipo, la escudería francesa es liderada por Oakes en cuanto a la dirección. El británico se convirtió en jefe de Alpine en agosto tras la destitución de Bruno Famin, algo de lo que habló Briatore en una reciente entrevista con Motorsport.

“Bruno hizo un trabajo estupendo para asegurar a David Sánchez antes de que llegara a Alpine, pero yo necesitaba un director de equipo porque necesitamos a alguien sobre el terreno. La mejor posibilidad para nosotros era Olly. Es joven. Es ambicioso. Conoce el negocio. Es un compañero de equipo. Es agradable con la gente. Y vive a veinte minutos de la fábrica”, afirmó el asesor de la escudería francesa.