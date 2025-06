El insólito penal que no le cobraron a Julián Álvarez en el Mundial de Clubes

El Atlético de Madrid se juega un partido clave ante Botafogo por la última fecha del Grupo B del Mundial de Clubes 2025: el conjunto español necesita una victoria para meterse en los octavos de final del certamen que se está disputando en Estados Unidos. Sobre el final del primer tiempo, el 'Colchonero' fue perjudicado por un insólito cobro del árbitro mexicano César Arturo Ramos, quien no sancionó un penal sobre Julián Álvarez por una supuesta infracción previa de su compañero Alexander Sorloth.

El delantero de la Selección Argentina recibió un rebote dentro del área tras un centro que no pudo conectar su par noruego, y en el intento de controlar la pelota fue pisado por Gregore. A pesar de que la infracción era evidente y el VAR llamó al juez para sancionarlo (no lo había hecho en primera instancia), Ramos decidió no dar la pena máxima por un empujón del atacante nórdico que, en las imágenes, no pareció ser claro. Al entretiempo, los dirigidos por Diego Simeone igualan sin goles ante el cuadro brasileño y se están quedando afuera.

Atlético Madrid vs Botafogo: Ficha técnica

Torneo: Mundial de Clubes 2025

Lunes 23 de junio de 2025 Horario: 16:00 horas (Argentina)

16:00 horas (Argentina) Estadio: Rose Bowl, Pasadena

Rose Bowl, Pasadena Árbitro principal: César Ramos

César Ramos Transmisión: Telefé, DSports

Telefé, DSports Streaming: DAZN, Disney+, DGO, Mi Telefe

Noticia en desarrollo...