Flavio Briatore rompió el silencio tras el accidente de Jack Doohan en el GP de Australia: “Mira”

Doohan está en la cuerda floja en Alpine.

La temporada no comenzó de la mejor manera para Alpine, que este domingo no pudo sumar puntos en la primera fecha del campeonato de la Fórmula 1, que se disputó en Melbourne con el Gran Premio de Australia. El clima lluvioso complicó las cosas desde el principio, puesto que los pilotos tuvieron que salir con neumáticos intermedios de lluvia, los cuales no fueron suficientes para evitar algunos accidentes.

Durante la vuelta de preparación, fue Isack Hadjar el que chocó su Racing Bulls, pero una vez comenzada la carrera le llegó el turno a Jack Doohan, quien se estrelló con los muros tras la quinta curva del Circuito de Albert Park. Debido a esto, el australiano no llegó ni siquiera a completar la primera vuelta y se despidió muy temprano de la carrera, en la que Alpine no llegó a sumar puntos debido a que Pierre Gasly terminó en el decimoprimer lugar.

Sin dudas, el balance no es positivo para la escudería francesa, algo de lo que habló Flavio Briatore tras la carrera con un comentario en sus redes sociales: “No fue un buen inicio de temporada, pero seguimos positivos y ponemos la mira en la próxima semana en China”. Claro que la decepción se percibe en el equipo de Enstone y fue Oliver Oakes, el director de Alpine, el que se comunicó con la prensa y señaló lo positivo de la jornada.

“Es fácil salir decepcionado de una carrera como la de hoy. Sin embargo, sin dudas que hay aspectos positivos que sacar del fin de semana”, mencionó el jefe del equipo en declaraciones rescatadas por Olé. A su vez, el británico se refirió al accidente protagonizado por Doohan, aunque no señaló al australiano y se limitó a remarcar la importancia de recomponerse para el próximo fin de semana en Shanghái.

“Obviamente, la carrera no terminó como Jack como quería, pero ha mostrado un buen ritmo durante toda la fecha. Nuestra atención ahora se centra en China, donde buscaremos reagruparnos y mejorar el resultado de este fin de semana”, agregó. Cabe mencionar que Doohan nunca corrió en el Circuito Internacional de Shanghái, donde solamente habrá una práctica debido a que se correrá el formato sprint, lo que complicará aun más al oceánico.

El complicado debut de los rookies

La cita en Melbourne fue gris para la mayoría de los rookies de la Fórmula 1, algo que se apreció incluso antes de la carrera. Isack Hadjar, Jack Doohan, Gabriel Bortoleto y Liam Lawson no pudieron completar el recorrido, mientras que Oliver Bearman se accidentó en las prácticas y no llegó a sumar puntos. De hecho, el único que salió ganando del GP de Australia fue Andrea Kimi Antonelli, quien salió del decimosexto lugar y terminó cuarto con el Mercedes W16.