La empresa china Pop Mart amplía su cadena de suministro en plena expansión mundial

FOTO DE ARCHIVO: Se exhiben juguetes en la tienda temporal Skullpanda de Pop Mart en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, EEUU

‍El fabricante chino de juguetes Pop Mart ha añadido plantas de producción en México, ‍Camboya e Indonesia, ⁠ampliando así su red de suministro para satisfacer la creciente demanda mundial, según ha informado la empresa.

Pop Mart, conocida por su muñeco Labubu, no tiene fábricas propias, sino que trabaja con socios locales. La empresa afirmó que la red de socios aumentará la capacidad y ‌mejorará el acceso mundial a ⁠nuevos productos, sin dar más ⁠detalles.

"Se trata de un movimiento estratégico para ampliar y reforzar nuestra cadena de suministro con ‍el fin de mejorar la resistencia, la eficiencia y el servicio ⁠a nuestros clientes", dijo Pop ‌Mart en un comunicado el lunes.

Anteriormente, todas las bases de producción de la empresa se encontraban en China y Vietnam. La más reciente expansión se produce tras ‌el gran ‌éxito de Labubu en 2025, que ha impulsado la demanda de artículos coleccionables de caja ciega de Pop Mart desde China y Japón hasta ​Estados Unidos y el Sudeste Asiático.

Pop Mart está entrando con fuerza en el mercado estadounidense, con el objetivo de añadir decenas de tiendas este año a las 60 que ya tiene. La marca se ha convertido en un inusual ‍éxito de consumo chino en el extranjero.

En agosto, la empresa declaró que estaba aumentando su capacidad, con una producción mensual de peluches de unos 30 millones de unidades, más de ​diez veces superior a la de 2024.

Las acciones de Pop Mart cerraron el martes a 199,50 ​dólares hongkoneses, un 40% menos que su pico de agosto, debido a la preocupación ⁠por la duración del auge de Labubu.

Con información de Reuters