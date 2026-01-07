Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de Seguridad (ANSES) inicia el calendario de pagos correspondiente a enero 2026 para todos los beneficiarios: jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Prenatal, Maternidad y la Prestación por Desempleo. El cronograma de pagos está organizado según la terminación del número del DNI de cada beneficiario y busca garantizar el cobro ordenado de las prestaciones.

El primer mes del año trae novedades en la billetera de millones de argentinos. ANSES aplicará un aumento del 2,47% en todas sus prestaciones, siguiendo la inflación de noviembre. Este ajuste mensual de cara a enero 2026 busca proteger tu poder adquisitivo contra la suba de precios. El cambio afecta a jubilaciones, pensiones y a todas las asignaciones sociales. La buena noticia es que el bono de $70.000 para los haberes mínimos se mantiene vigente. Se suma al haber actualizado, dando un alivio extra a los ingresos más bajos.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Quiénes cobran ANSES este miércoles 7 de diciembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas