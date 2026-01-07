Lenovo y Nvidia se alían para acelerar centros de datos de IA

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración del logo de Lenovo

La ‍china Lenovo, el mayor fabricante de ordenadores personales del mundo, anunció el martes que ‍se ha asociado con ⁠el líder estadounidense de chips de inteligencia artificial Nvidia para ayudar a los proveedores de la nube de IA a poner rápidamente en funcionamiento centros de datos, en el marco de sus esfuerzos por consolidarse en el sector de la inteligencia artificial.

La empresa tecnológica, que también fabrica servidores, ‌hizo el anuncio en la Feria de ⁠Electrónica de Consumo de ⁠Las Vegas (CES, por sus siglas en inglés), al tiempo que presentaba una plataforma de IA, dispositivos conceptuales ‍y el primer teléfono inteligente plegable bajo su marca Motorola.

Bajo el programa ⁠de centros de datos, Lenovo ‌dijo que ofrecerá su infraestructura híbrida de IA con refrigeración líquida junto con las plataformas de computación de Nvidia para ayudar a los proveedores de la nube de IA a ‌reducir ‌el tiempo de implementación a "semanas".

"Lenovo AI Cloud Gigafactory con NVIDIA establece un nuevo punto de referencia para el diseño escalable de fábricas de IA, permitiendo desplegar los ​entornos de IA más avanzados del mundo en un tiempo récord", dijo Yang Yuanqing, consejero delegado de Lenovo, en un discurso junto a su homólogo de Nvidia, Jensen Huang.

Yang también desveló Qira, un sistema de IA personal diseñado para funcionar en PC, ‍teléfonos, tabletas y tecnología ponible de Lenovo y Motorola, incluso en segundo plano. Según Lenovo, el sistema también podrá ofrecer servicios de empresas de viajes como Expedia.

Lenovo también presentó un concepto de gafas ​con IA, uniéndose a Alibaba y Samsung Electronics en el sector, y un dispositivo con asistente de IA que está ​desarrollando en el marco del "Proyecto Maxwell" y que ofrecerá al usuario ayuda en tiempo real.

(Información ⁠de Bipasha Dey en Bengaluru y Brenda Goh en Shanghái; edición de Rashmi Aich y Christopher Cushing; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)