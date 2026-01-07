Un tren temático de Elvis Presley parte hacia un festival tributo en Australia

Un artista tributo a Elvis posa con un fan mientras sube al Elvis Express desde la Estación Central de Sídney, en dirección a la ciudad rural de Parkes para el Festival Elvis de Parkes, en Sídney, Australia

Fans de Elvis Presley y artistas tributo ‍iniciaron el miércoles ⁠su viaje anual al Festival de Elvis en la ciudad regional australiana de Parkes.

Los fanáticos, vestidos a la usanza de Elvis, se encontraron en la Estación Central de Sídney antes de ‌embarcarse en un ⁠viaje de 357 kilómetros ⁠hacia el oeste en el Elvis Express, un tren especial organizado ‍por el festival.

El viaje en tren, de siete ⁠horas, incluye un ‌programa continuo de entretenimiento con temática de Elvis, incluidos artistas tributo que interpretan algunos de los mayores éxitos ‌del rey ‌del rock.

"Durante los dos últimos años me han dicho lo increíble que es este festival. (...) Tomé la ​decisión de venir este año y ya estoy muy contento de haberlo hecho, con solo llevar un día aquí", dijo Louis Brown, un artista tributo a Elvis ‍que voló desde Reino Unido para asistir al evento.

Los organizadores del Festival Elvis de Parkes, que suele celebrarse la segunda semana ​de enero de cada año, esperan unos 24.000 asistentes, el doble ​de la población de la ciudad.

Con información de Reuters