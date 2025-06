Georgina Barbarossa le dijo de todo a Javier Milei desde el Congreso.

En la actual jornada se llevó adelante una multitudinaria marcha en las afueras del Congreso de la Nación y la actriz Georgina Barbarossa estuvo presente. En diálogo con El Destape Web, la conductora de Telefe reveló qué políticas del gobierno de Javier Milei le parecen deshumanizantes.

El evento ocurrido esta tarde tuvo múltiples reclamos como la realidad de los jubilados, de los artistas, lo que ocurre en el Garrahan, la violencia machista a diez años del Ni Una Menos y más causas sociales que necesitan atención. Como figura del espectáculo argentino, Barbarossa puso su voz en esta lucha y fue contundente en su descargo.

"Estoy apoyando al cuerpo argentino. El domingo lo hice por el Instituto Nacional del Teatro, porque quieren arrasar con la cultura. Y ahora estoy por todas las causas. Estoy por la Argentina, por mi país, por la democracia, manifestándonos pacíficamente, porque creo que se puede dialogar de otra manera, no tiene que haber violencia", comentó Georgina. Y cerró: "Estoy por los jubilados, los discapacitados, las chicas de Ni Una Menos. Yo pienso que al gobierno le falta humanidad, eso me gustaría hablar con el señor Presidente, con todo el respeto del mundo. Qué le pasa en su corazón, qué siente. A mí se me estruja el alma con las cosas que veo".

El descargo de Georgina Barbarossa sobre lo vivido en la marcha de actores

"Está la policía reprimiendo a los actores. ¿Le tienen miedo a los actores que mandan tanta policía? Casi voy presa hoy. Fui al abrazo solidario del Instituto Nacional del Teatro, que se hacía en la Casa del Teatro, éramos 200 actores y, de repente, vinieron 10 patrulleros, camiones y policías... parecía que era una manifestación para invadir el planeta. Entonces me paré arriba de un banco y seguí cantando", reveló Georgina en Pasa Montagna. Y siguió: "Hace 35 años que se lucha por la ley del Instituto Nacional del Teatro, que ayuda a un montón de teatros independientes, y Milei quiere sacarla y bajar el presupuesto. Estábamos arriba de la vereda, entonces, ¿cuál es el quilombo que estábamos armando? Nos estábamos abrazando para pedir por la ley. Estaban Paola Barrientos, Constanza Maral, Jorge Rivera López y un montón de actores más".

Georgina Barbarossa.

Georgina defendió al INT y sostuvo: "No hay que quitar la ayuda, hay un montón de chicos que la necesitan para poder producir obras del off, que son baratísimas. La movida del teatro en Buenos Aires es impresionante, entonces no es solo la posibilidad que te da el teatro de la calle Corrientes, sino también de los teatros off, que no son oficiales. Hay que ir a apoyar y pedir. Lo que no se puede es matar el teatro. No es solo apoyar a los artistas, porque eso genera una serie de movimientos para el país. Hay mucha gente que trabaja gracias al teatro".