Georgina Barbarossa se hartó al aire y anunció lo peor sobre su trabajo en Telefe: "Era".

Georgina Barbarossa vivió un momento de plena tensión en A la Barbarossa, su magazine de Telefe, cuando un comentario de la panelista Analía Franchín la sacó de sus casillas y la descolocó, al punto de cruzarla al aire. La furiosa reacción de la conductora y la reacción de Ángel de Brito sobre el momento que no pasó desapercibido entre los televidentes.

La discusión sobre el enojo de Georgina Barbarossa se dio en el LAM (América TV) cuando De Brito y sus "angelitas" debatieron sobre un cruce de la actriz con Analía Franchín. "Hubo una situación donde Analía Franchín... estaban hablando de la jueza con vacaciones pagas y ella dijo 'como Nancy (Pazos)' y Georgina se enojó y le respondió '¿en qué quedamos? Esas cosas no'. En el programa de Georgina siempre hay peleas y escándalos", sostuvo la panelista Luciana Elbusto.

"La producción y el equipo tuvieron una charla y decidieron no contar delante de cámaras cosas internas", agregó la joven que recientemente fue protagonista de un escándalo amoroso con el periodista Diego Brancatelli, quien habría sido su amante. Con ironía, Ángel de Brito remató: "Se acordaron tres años tarde". "Venía por el lado de la semana en que Nancy no fue al programa. El comentario fue una chicana para Nancy y a Georgina le cayó mal porque no quiere que todo el tiempo sean peleas entre ellas", cerró la panelista.

El escandaloso motivo por el que Nancy Pazos "se tomó vacaciones" de A la Barbarossa

A la Barbarossa emitió la entrevista de Mariana Brey a Javier Milei días atrás y en la mesa del panel hubo una gran faltante, Nancy Pazos. La razón por la que la periodista se ausentó al programa no tardó en filtrarse y los rumores que salieron a la luz indican que Pazos se indignó con la entrevista. Uno de los que opinó al respecto de la pelea Mariana Brey-Nancy Pazos fue el periodista Alejandro Castelo, quien en su cuenta de Twitter reveló los pormenores de la ausencia de Nancy Pazos: "Nancy Pazos no quiso a asistir al programa de Georgina por la nota de Mariana Brey con el Presidente". Y Santiago Sposato sumó al mensaje anterior un mensaje que la periodista habría usado como argumento para explicar su "faltazo" a Telefe: "No voy porque la entrevista me parece vomitiva".

La polémica estalló cuando el canal "de la familia" tomó una medida de apercibimiento contra Nancy Pazos y la producción le dijo que "no fuera toda la semana" a A la Barbarossa, programa que la tiene como panelista política y en ocasiones conductora suplente. Luego de los rumores, Nancy Pazos rompió el silencio y en su programa en Radio 10 explicó: "Yo hoy no fui al programa de televisión básicamente por un problema mío de incomodidad y de no querer meter la pata. Obviamente que intentaron por todos los medios de que yo fuera. Yo debo asumir la responsabilidad de quizás no estar a la altura de no poder diferenciar una cosa con la otra e iba a terminar haciendo cagadas, y no lo quiero hacer”.