Conmoción por el anuncio de Pepe Cibrián que sacude al espectáculo: "Vivir lo que nos queda"

Conmoción por el anuncio de Pepe Cibrián que sacude al espectáculo.

Pepe Cirbián Campoy volvió a ser noticia, pero esta vez no por un escándalo sino por un anuncio que sorprendió al mundo del espectáculo. El mensaje del reconocido actor y director teatral y la inmediata reacción de sus seguidores, conmocionados por sus declaraciones.

A través de su cuenta de Instagram Pepe Cibrián anunció su reconciliación con la actriz Georgina Barbarossa, con quien estaba peleado desde hace tres años. "Gracias a mi amor @efrezzotti por haber logrado reencontrarme con uno de mis grandes amores de la vida. Ya estamos grande mi amada @geobarbarossa vale la pena vivir lo que nos queda juntos como hace 44 años. Te amo mi hermana de la vida", escribió el director de Drácula, el musical en sus redes sociales junto a una foto junto a la conductora de A la Barbarossa (Telefe).

Pepe Cibrián y Georgina Barbarossa se pelearon luego de que la actriz advirtiera al aire de su programa que Nahuel Lodi, el exesposo del actor, quería aprovecharse de su amigo. Los dichos de Georgina molestaron a Cibrián y los amigos dejaron de hablarse durante tres años. "Chicos, yo les quiero decir una cosa. Anteayer yo hablé del casamiento de Pepe. Él ya sabe lo que yo opino, yo ya se lo había dicho personalmente y al tocar el tema aquí se desmadró. Yo me desbordé y tendría que haber frenado una serie de cosas que no frené. En realidad el moco es mío, me lo mandé yo. Así que yo le pedí perdón a Pepe porque estuve mal. Pepe, perdón. Le pido disculpas a Pepe y disculpas a Nahuel y a toda su familia", había remarcado la exsemifinalista de MasterChef Celebrity 2 luego de que se desatara el escándalo.

Así fue la advertencia de Georgina Barbarossa al exesposo de Pepe Cibrián

La picante advertencia fue durante una entrevista con Intrusos (América TV), a propósito de la boda. Cibrián, Lodi y Barbarossa accedieron a una nota y cuando el movilero le preguntó a la actriz por sus sospechas hacia el pretendiente de su amigo, ella arremetió: "Parece que lo quiere bien. Si no lo querés bien, te vamos a romper el alma. ¿Sos consciente de eso, no?".

Con una risa nerviosa, el joven solo atinó a decir: "Sí, soy consciente". Irónica, la conductora de Telefe siguió su descargo con un afilado: "¿Sos consciente de que tenés dos monstruas que se te van a caer encima?". "Es brava", acotó el movilero, sembrando la cizaña entre Barbarossa y Lodi, con Cibrián como persona en disputa.

"Yo tenía la ilusión de que te casaras conmigo, pero al final...", agregó la exparticipante de MasterChef Celebrity 2 dirigiéndose a su amigo, referente indiscutido del musical argentino, y no pudo completar su frase porque Lodi, con una sonrisa ancha y en el mismo tono picante, le contestó: "te cambió".

Pasado el momento de tensión, el periodista de América TV le preguntó a Nahuel que sentía ante la desconfianza que mostraron los amigos cercanos del actor -entre los que se encuentra Barbarossa- con el casamiento y el joven reflexionó: "La entiendo (a Georgina). Yo le dije 'Pepe, está perfecto lo que te dice. Cualquier persona que te quiere de verdad, va a defender lo tuyo y te va a cuidar'".