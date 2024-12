Conmoción en el espectáculo por lo que le pasó a Pepe Cibrián: "Un gran amigo".

Pepe Cibrián Campoy y su marido, Santiago Zenobi, fueron protagonistas de una pesadilla desde que regresaron a Argentina de un viaje por Uruguay. El reconocido dramaturgo, director y actor rompió el silencio y reveló que está atravesando un preocupante momento en su vida luego de amenazas que recibieron y ponen en peligro su vida.

Todo empezó cuando se filtró que Pepe Cibrián y su esposo radicaron una denuncia por amenazas recibidas en ambos celulares en donde los trataban de “viejos meados”, y los "apretaban" para cuidar a sus parejas. Durante su estadía en Uruguay, la pareja recibió los mismos mensajes en un lapso de tiempo idéntico. Los mensajes de WhatsApp, están relacionados con insultos y además, de las agresiones, el atacante escribió: “Viejo meado hdp. Cuidate. Un gran amigo”.

El mismo acosador envió a Cibrian y Zenobi un video que mostraba al artista entre los camarines del Luna Park luego de una función de su icónica obra El jorobado de París. El clip está filmado a partir de las cámaras de seguridad del teatro. El corto data del pasado 2 de abril a partir de las 18:50, cuando Cibrian se dirigía al baño.

Además, el intérprete recibió un audio que él mismo había enviado el año pasado. En la grabación opinaba sobre dos políticos y un productor. Por tanto el productor encontró el destinatario de ese mensaje de voz y tendría sospechas sobre quien facilitó el contenido. En diálogo con el magazine A la Tarde (América TV), Pepe Cibrián confesó: "Bien no estoy (...) Yo sí sé, porque lo he encontrado en mi celular, es a quien fue enviado el original (el audio). Por ahora no lo puedo decir hasta que mis abogados me lo permitan".

Pepe Cibrián contraatacó y confesó un secreto a voces de Beto Casella: "Me dijeron"

Pepe Cibrián se convirtió en tendencia en estos últimos días por la polémica contra Olga y la posterior denuncia que confirmó que va a hacer ante la Justicia. Muchas figuras de la televisión y el espectáculo reaccionaron frente a este episodio, como es el caso de Beto Casella. Al enterarse de lo que dijo el conductor, el director teatral de 76 años le respondió de la manera menos pensada.

El mediático volvió a hablar del tema en diálogo con Socios del Espectáculo, programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. En la entrevista, dejó en claro que no va a aflojar en la denuncia contra el canal de streaming perteneciente a Migue Granados. "Que no me digan 'no fue intencional'. La libertad tiene responsabilidad", lanzó.

En un momento de la nota en el móvil, que duró casi tres minutos, se refirió al comentario que hizo Beto Casella sobre la polémica, luego de que el conductor de Bendita TV expusiera en el programa que fue "un poco desmesurado" el enojo de Cibrián. "Le mandé un mensaje y hoy también volvió a decir otra tontería. ¿Exagerar? Yo le pregunto a Beto Casella: si dicen eso de su hija ¿va a estar tan contento", soltó.

Si bien expresó que Beto Casella "es una gran y bellísima persona", al dramaturgo no le gustó nada lo que dijo el conductor. "¿El motivo por el cual lo quiere decir? No lo sé. Ya se lo expliqué en un audio a Beto, lo entendió muy bien. Pero está en su derecho a decir lo que se le da la gana porque no me está ofendiendo a mí, lo que tiene que entender es de lo que estoy hablando", concluyó.