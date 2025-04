Georgina Barbarossa rompió el silencio y habló de la acusación contra Lizy Tagliani: "Pasó".

Los dichos de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani -la conductora de El Trece involucró a la figura de La Peña de Morfi en graves acusaciones de "situaciones con menores"- llegaron hasta Georgina Barbarossa, quien fue interceptada por un movilero y se refirió a la polémica que escandaliza a Telefe. La declaración de la conductora de A la Barbarossa ante la polémica con Lizy.

Cuando un movilero de A la Tarde (América TV) fue a preguntarle a Georgina sobre los dichos de Canosa sobre Lizy Tagliani, la conductora sentenció: "Es horrible. No me parece. Está fuera de lugar, es de mal gusto y es algo que pasó hace 5000 años y que no tiene porque venir a decirlo ahora. Si realmente fue así, ¿por qué no la denunció? No entiendo. Me parece de muy mala leche".

"Me pareció una cosa horrible, esas cosas no se hacen. Lizy está viviendo un momento tan especial con su hijo y su marido, un momento amoroso de adopción, que no podés tener tanta mala leche de decir algo así. Yo creo que es envidia, celos, rating, no sé que es lo quiere. Esto me parece agredir gratuitamente (...) No da, ¿por qué esa maldad? Eso es ensañarse con una persona, ¿qué ganás con esto?, ¿por qué no lo hiciste antes?", sumó Georgina Barbarossa. "Es incomprobable", cerró.

Lizy Tagliani rompió en llanto al hacer su descargo tras las acusaciones

Lizy Tagliani abrió su corazón en La Peña de Morfi y, visiblemente emocionada, hizo un sentido descargo en medio de las fuertes acusaciones lanzadas por Viviana Canosa y Marcela Tauro. En el arranque del programa, la conductora no pudo contener las lágrimas al hablar del difícil momento que atraviesa.

“Estoy triste, no pensé que esto podía pasar”, comenzó Lizy, conmovida. Y destacó el valor del cariño que ha recibido a lo largo de su vida: “Gracias a Dios tengo 54 años y todavía conservo a mis amigos de la infancia, mis compañeros del secundario, del trabajo, mis clientas de más de 25 años como peluquera. Toda gente que me brindó su afecto, su confianza y con quienes aún sigo siendo amiga”.

Con la voz entrecortada, la conductora remarcó que ese apoyo incondicional es lo que la sostiene hoy. “Yo sé quién soy, estoy muy segura. Y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa”, expresó con orgullo. Finalmente, Lizy dejó en claro su postura: “Me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y quede en claro que soy una buena mina, una buena persona”.