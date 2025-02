Mariano Iúdica y una confesión que dejó atónita a la televisión: "Georgina Barbarossa".

Mariano Iúdica es uno de los personajes televisivos que supo construir un perfil mediático sin meter su vida privada en el medio. Por este motivo, cada vez que habla de algún aspecto desconocido de su vida llama mucho la atención. Sin ir más lejos, una de sus últimas declaraciones generó gran controversia, ya que confesó el insólito vínculo que lo une a Georgina Barbarossa.

Invitado a Almorzando con Juana, en la primera de las cuatro ediciones especiales que grabaron desde Mar del Plata, Iúdica habló sobre sus inicios en televisión y sorprendió con una declaración que pocos conocían. "Yo era productor de exteriores, era camarógrafo, tenía mis cámaras y producía para el programa de Georgina Barbarossa (Venite con Georgina), que era muy enorme y que le había puesto Antonio Gasalla para llevarla a AzulTv", empezó por contar sobre lo que fue su primera aparición frente a las cámaras.

Así, siguió: "Un día faltó la notera, yo no había estado nunca adelante de cámara, llamé al productor y le pregunté: '¿Qué hacemos?' Y ahí me dijeron: 'Hacelo vos'". Ante esta oportunidad se abrió un camino. Iúdica no pudo más que aceptar y de ahí empezó su carrera delante de las cámaras como conductor. "Era un cumpleaños muy importante de Natalia Oreiro. A mi ya me conocían todos porque era camarógrafo de espectáculos", sumó al contexto.

Finalmente, sentenció: "Un día llegué y estaba Gasalla viendo las notas que había hecho. Después de eso llamó y dijo: 'Lookeenlo que él va a hacer las notas a partir de ahora'. A mi me encantaba porque yo había estudiado periodismo". Por último, recordó: "La primera se la hice a Susana Giménez, fue muy buena. Y de ahí me quedé".

El último trabajo de conducción de Mariano Iúdica fue en Polémica en el Bar.

El emotivo mensaje de Mariano Iúdica para su papá

Aunque si bien el conductor no suele dar muchos detalles de su vida privada, recientemente decidió hablar sobre un momento que marcó su vida: la muerte de su papá. Sin embargo, lejos de vivir esta situación con tristeza, Iúdica decidió honrar a su progenitor en una fecha especial y con un peculiar posteo.

En una publicación emotiva, Mariano recordó lo que habría sido el 90° cumpleaños de su papá. “¡90 cumplirías! ¡Feliz cumple papá! Hoy entro en una hermosa concordancia con estas palabras que dejaste escritas… y las voy a publicar para que todos conozcan tu poesía y tu mirada agradecida de la vida”, comenzó diciendo.

En este marco, sumó unas palabras más a la publicación en la que compartió varias imágenes de su papá. "Te amo... Te extraño... y sigo sorprendiéndome de tu enorme inteligencia y sensibilidad… Ojalá estés orgulloso del padre que soy. Esto lo escribiste en el 81’. Es maravilloso”, agregó el conductor, dejando en claro cuánto lo marcó esta pieza literaria escrita por su padre.

En la publicación, Iúdica compartió el poema, lleno de reflexiones profundas que había escrito su papá hace muchos años atrás: “Qué lindo es estar en paz sentir que la vida desliza en suave vaivén de días y sin saberlo siquiera eternizan en un minuto el tiempo, calma gozo de vivir sin prisa. Alegría de quererlo todo, dicha de sentir los tiempos de escuchar los pájaros, De contemplar los verdes de disfrutar las horas, de percibir las manos, del buen Dios cuidándolo todo. Agradeciendo, cada día agradeciendo, cada noche por estar aquí, por estar”.

Finalmente, el conductor cerró con un mensaje que resonó entre sus seguidores: “Disfrutar de recuerdos, sentir con dicha el pasado vivir con sonrisas el presente, y saber decir gracias a lo que sin pedir nos llega al abrir los ojos cada día. Sin saber cuánto tiempo, cuánto se nos pasó enojados, basta ya y hoy quiera empezar otra vida de alegría”.