El dolor de Lizy Tagliani por lo que pasó con su hijo: "Sabía".

Lizy Tagliani sorprendió al hacer una confesión sobre su hijo, "Tati" y habló de la difícil decisión que tomó en medio de la temporada de verano. La famosa actriz y conductora abrió su corazón y contó el difícil momento que atraviesa alejada de su pequeño hijo.

Tagliani se encuentra instalada en Carlos Paz realizando la temporada de verano y, hasta hace unos días, estaba junto a su esposo, Sebastián Nebot, y su hijo. Sin embargo, según contó en su cuenta de Instagram, su pareja y el niño tuvieron que volverse por ciertos compromisos, una situación que le costó demasiado a la humorista, ya que supone no verlos por varias semanas. Sobre esto se explayó en su último posteo.

"Hoy se volvieron a Buenos Aires. por el trabajo de Sebastián y las actividades del Tati. Nos despedimos, nos abrazamos, nos dijimos que nos amábamos. El ‘te amo mucho, mamá, cómprame un regalo jajajaja’ me destruye de amor", empezó por escribir Lizy. Luego, sumó: "Arrancaron el auto, salieron, al doblar la esquina automáticamente se me llenaron los ojos de lágrimas".

El emotivo mensaje siguió: "Sabía que al entrar a la casa me esperaba el peor de los silencios. Pude vivir tantos años sola porque no sabía lo que era el amor de un niño que depende de vos para caminar su vida". Sin embargo, a pesar del dolor, contó que siente una gran contención por parte del público: "El amor de mi familia me dio una nueva razón para vivir más fuerte y segura que nunca. Buen regreso a casa, por suerte me quedan mis amigos y el público, que de alguna manera me han adoptado como parte de sus familias. Los amo, Tati y Sebas".

El primer regalo de Lizy Tagliani a su hijo: mirá la foto

Lizy Tagliani es una conductora de televisión y humorista que en las últimas semanas se convirtió en noticia porque adoptó a un nene con su esposo, Sebastián Nebot. En una reciente historia de Instagram, la estrella de Telefe dio a conocer el regalo que le hizo a su hijo.

La presentadora de La Peña de Morfi hizo un descargo en una publicación de Instagram, donde contó cómo fue el proceso de adopción del niño hasta que llegó a su casa. Asimismo, ahora Tagliani compartió con sus millones de seguidores el producto que le consiguió a su hijo para sus rutinas escolares.

En la historia de Instagram de Lizy se puede ver una mochila para niños, con un diseño basado en el ciclo La Granja de Zenón. "Te amamos", escribió la conductora de televisión y la agradeció a la marca que le hizo ese envío, por lo que mucho supusieron que se trató de un canje de redes.

La palabra del esposo de Lizy sobre su hijo

"La verdad que estamos muy emocionados, son días muy intensos, muy lindos. Estamos felices, pero estamos muy revolucionados, realmente acomodándonos con todo, poco a poco incorporando a Tati a la familia. Vinculamos muy bien, fue rápido. Cuando íbamos lo veíamos solo a él", comentó Sebastián Nebot. Y agregó: "A nosotros nos llaman del juzgado, porque como dice Lizy, ellos buscan una familia que se adecúe a ese chico. Estuvimos en una lista con varias familias, tuvimos distintos pasos para cumplir y esperar, obviamente, son procesos que hay que esperar”.

En cuanto al momento en que les dieron la noticia de que su hijo llegaría a su casa, Nebot soltó: "Estaba super emocionado, no sabés qué preguntar en ese momento. Automáticamente la llamé a Lizy y no me atendía, le mandé mensaje por WhatsApp… No lo podíamos creer, todo el proceso es hermoso". Y cerró: "El primer momento es muy fuerte, uno no sabe qué hacer, no sabes si correr, abrazarlo, llorar, el trabajo de todo el equipo fue excelente, prepararon toda la situación para que saliera lo mejor posible… Es un niño increíble”.