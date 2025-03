Milei está urgido, aceleró la desconfianza y se le viene la campaña electoral

El Gobierno entró en una etapa de intranquilidad profunda. Mientras debe definir las listas de candidatos porque se le vienen las elecciones encima, empezó a acentuarse un panorama de desconfianza e incertidumbre producto de varios errores no forzados y algunos otros forzados.

Están ambos temas atados. El Gobierno necesita mostrar certidumbre y tranquilidad mientras debe calcular una elección que debe ser buena para los libertarios ya que cualquier traspié electoral puede desatar una ola en contra de los mercados. Un malabarista al que está a punto de caérsele cualquiera de las naranjas que tiene en el aire.

Karina Milei tuvo que jugar a fondo pese que no quería usar el ancho en la primera mano: entendió que tiene que ganar en mayo para llegar con aire en octubre.

En esa sintonía, Milei también salió rápido y urgido a jugar a fondo: que Luis Caputo dé ya la cifra que el FMI podría darle al Gobierno. Los 20 mil millones de dólares y juntar en total de un saque en el no quemado Banco Central unos 50 mil millones, sumando las reservas actuales y fondos del BID y Banco Mundial.

A Karina aún no se sabe si le saldrá bien la jugada. El 18 de mayo se enterará. ¿Y si sale mal? ¿Qué es que salga mal? Que Manuel Adorni salga tercero, atrás de Leandro Santoro y Silvia Lospennato. Sería perder con un radical K y lo peor de todo: caer frente al PRO.

A Milei la urgencia le salió mal. El jueves fue trágico. Si la entrevista de Caputo con Antonio Laje de hace más de una semana había sido pésima porque titubeó y dio a entender que se venía un dólar con bandas, ahora dejó todavía más dudas.

El jueves el Gobierno dio un paso más en la aceleración de la desconfianza de los mercados, que recién podría cerrarse con la firma del acuerdo definitivo del staff board del FMI. Pero para eso faltan como mínimo15 días de corridos. Mucho tiempo. Y el reloj de arena corre.

El FMI borró de su agenda el temario del caso Argentina pautado para el 8 de abril. Quienes saben confían que sería la semana siguiente entonces (¿el 15?). Pero nadie puede confirmarlo en un 100%. Siguen las dudas.

Hay varios actores mirando esta desesperación de Milei y esta crisis. Uno es Mauricio Macri. El expresidente, que todo el 2024 se vendió como el "rompa en caso de emergencia" para salvar al Gobierno y no fue usado cree que ya es tarde. Y salió con los tapones de punta.

Macri dijo lo que hace meses pronuncian varios a su alrededor en off the récord: si no estaba el PRO, el Gobierno se caía a los meses. Lo expresó brutalmente: "Tuvimos que rescatarlos cada vez que estuvieron al borde del abismo para que el país no se vaya al demonio". Fuerte.

En el Gobierno saben que esa afirmación de Macri es cierta. "Somos agradecidos del PRO siempre", solo atinan a responder en Casa Rosada. Macri volvió a cuestionar al entorno de Milei y si bien sus críticas siempre iban a Santiago Caputo ahora tomaron otra dirección y fueron rumbo a la criptonita del Presidente: su hermana.

"Si Karina Milei y la Libertad Avanza piensan que su enemigo es el PRO, están equivocados, su enemigo es el populismo”, dijo Macri. Con todo. La campaña será así de áspera. Ambos se juegan en esta elección de mayo cómo sentarse de acá en adelante frente al otro. Con las elecciones de octubre como norte pero sobre todo con lo que le queda de mandato a Milei.