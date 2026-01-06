Impacto en el boxeo mundial por el anuncio de Tyson Fury a un año de su retiro: "Golpear hombres"

Impacto en el boxeo por el anuncio de Tyson Fury a un año de su retiro

Tyson Fury sorprendió al mundo del boxeo con un anuncio en las últimas horas tras varios meses de inactividad. El boxeador inglés que tomó la decisión de retirarse en enero del 2025 habló tanto de su exitosa carrera en el deporte de los puños, como también de su vuelta a los cuadriláteros a los 37 años. Como no podía ser de otra manera, las palabras del "Rey de los Gitanos" rápidamente se viralizaron y crecieron las especulaciones con respecto a sus posibles rivales.

Después de sus dos derrotas al hilo contra el ucraniano Oleksandr Usyk, el nacido en Lancashire tomó la decisión de colgar los guantes habiendo logrado todo lo que se propuso desde su debut hasta su último combate. Por supuesto, la noticia de que se alejaría del ring impactó de lleno en la disciplina, pero no pasó mucho tiempo para que se arrepienta. Si bien no habló de cuándo y dónde peleará, Fury está de vuelta y lo dejó en claro en sus redes sociales.

El sorpresivo anuncio de Tyson Fury sobre su regreso al boxeo

"2026 es el año del regreso del Mac. He estado fuera por un tiempo pero ahora estoy de vuelta, 37 años y todavía estoy golpeando. No hay nada mejor que hacer que golpear a los hombres en la cara y que te paguen por ello", escribió el oriundo del Reino Unido acerca de su vuelta al ring. No fue la única publicación que realizó, ya que horas más tarde insistió: "Soñé como niño y logré como hombre. Dedicación y sacrificio es lo que se necesita para convertirse en tu mejor versión. Deja que el 2026 sea tu año para alcanzar tus sueños".

Por otro lado, este martes 6 de enero siguió con sus posteos en las redes sociales y en el último detalló cada uno de sus títulos obtenidos. Luego de hacer mención a cada uno de ellos, el "Rey de los Gitanos" añadió que lo hizo todo "como un gordo, audaz, padre, marido, bebedor en exceso y adicto a la comida chatarra", y que vuelve por más en 2026. Entre sus logros aparecen sus títulos mundiales de la categoría pesado, sus 34 victorias (24 por KO), las dos derrotas y el empate que completa su récord, además del récord alcanzado en Wembley de pelear ante 94 mil personas.

Tras sus dos derrotas contra Oleksandr Usyk y su retiro, Tyson Fury anunció su regreso al boxeo

La carrera de Fury en el boxeo

El nacido en la ciudad de Manchester comenzó su camino en el boxeo profesional en diciembre del 2008 cuando venció por la vía rápida a Bela Gyongyosi en Nottingham. Con el paso de los años continuó ganando terreno en el deporte de los puños y se adjudicó varios títulos en Gran Bretaña para en 2012 tener la primera chance a nivel internacional. En el Hand Arena de Clevedon se quedó con el cetro intercontinental pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y eso lo acercó más a la chance de ser campeón del mundo.

Tras ganar la faja internacional de la mencionada entidad en 2014, un año más tarde enfrentó a la leyenda Wladimir Klitschko en Dusseldorf, Alemania, a quien le ganó por puntos y se quedó con los cinturones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) y de la OMB. De ahí en más tuvo tres cruces históricos con Deontay Wilder de los cuales empató uno y ganó los dos restantes, pero no fue el único que lo puso en aprietos, ya que fue Oleksandr Usyk quien lo venció y terminó con su invicto para luego ganarle otra vez en 2024.