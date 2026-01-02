Impacto en el boxeo: filtraron el nombre del futuro rival de Canelo Álvarez por título mundial

Impacto en el boxeo: filtraron el nombre del futuro rival de Canelo Álvarez

Saúl "Canelo" Álvarez buscará en este 2026 dejar atrás lo sucedido meses atrás cuando el estadounidense Terence Crawford le arrebató sus cinturones de la categoría supermediano y ya tiene rival para enfrentar. Después de aquella derrota que terminó con su reinado en la mencionada división, ahora el mexicano referente del boxeo quiere recuperar lo que perdió y para eso tendrá que afrontar un desafío. Para ello, ya hay un contrincante que se posiciona y hasta hubo confirmación oficial.

Se trata del cubano Osleys Iglesias, campeón de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) que ahora quiere el cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Esta última entidad dejó vacante dicho título después del anuncio del propio Crawford con el que se retiró del deporte de los puños. Ante esta situación, un reconocido promotor de la disciplina confirmó el posible cruce entre ambos púgiles que hasta el momento tiene fecha por definir.

Canelo Álvarez vs. Osleys Iglesias: todo lo que se sabe de este posible cruce que espera el boxeo

Hasta el momento, sólo el empresario Camille Estephan dio indicios claros sobre este combate, aunque se espera que se confirme en las próximas semanas teniendo en cuenta que es el representante del boxeador cubano. A su vez, el sitio DAZN adelantó que el tapatío "podría disputar el título de la FIB", que justamente sería ante Iglesias, que es el primero del ranking en la categoría que hoy no tiene campeón. Por supuesto, si finalmente se concreta lo estipulado, quien gane se quedará con el cetro y podrá ir por los de otras entidades para luego ser monarca indiscutido como ya lo fue "Canelo".

En cuanto a la fecha para dicho enfrentamiento, se estima que sea recién para septiembre, ya que en mayo Álvarez continuará con la recuperación de su operación en uno de sus codos el pasado mes de octubre. A raíz de ello, se perfila para regresar al ring dentro de unos meses con el objetivo de volver al 100%. La noticia la confirmó su entrenador, Eddy Reynoso, anticipando además que su púgil esperaba por la revancha contra Crawford que finalmente no se dará por el retiro de este último.

El cubano Osleys Iglesias se perfila para enfrentar a Saúl "Canelo" Álvarez

Quién es Osleys Iglesias, el posible rival de Canelo Álvarez en el boxeo

El boxeador cubano arrastra una gran carrera amateur en la que se midió contra distintos referentes de su país desde su debut hasta el paso al profesionalismo. El "Tornado", como se lo conoce, dio este salto en 2019 realizando sus primeros combates en Europa entre Alemania y Polonia para que, en dicho país, le llegue la primera chance por título mundial. La misma tuvo lugar en febrero del 2022 cuando se quedó con el cetro juvenil supermediano de la Organización Internacional de Boxeo venciendo por KO en el primer asalto al eslovaco Robert Racz.

El vencedor de los argentinos Ezequiel Maderna y Marcelo Cóceres fue ganando protagonismo con el paso de las peleas llegando a tener un récord invicto de 14 triunfos de los cuales 13 fueron por la vía rápida. En diciembre del año mencionado se quedó con el cinturón regular de la IBO en suelo polaco venciendo al ucraniano Andrii Velikovski en el décimo round de doce para luego defender la faja en cuarto oportunidades. Ahora, está ante la gran chance de su carrera contra el mexicano que atraviesa sus últimos años de carrera.

Cuándo se retira Canelo Álvarez del boxeo

En varias entrevistas brindadas durante el año 2025, el tapatío habló de su posible alejamiento de los cuadriláteros. "No pienso apresurarlo. En dos años creo que sería el momento ideal, a los 37 años. También tengo metas fuera del boxeo", aseguró el mexicano con CNN. A su vez, también analízó colgar los guantes en 2029 cuando tenga 38, pero todavía no hay una confirmación oficial al respecto. De hecho, aún tiene contrato para hacer 3 peleas más en Arabia Saudita después de la primera en la que consiguió una victoria el año pasado ante el cubano William Scull.