El boxeador riojano Escudero cierra su año debut como profesional invicto y en ascenso: todos los detalles

Benjamín Escudero, una de las jóvenes promesas del boxeo riojano, terminó su año debut como boxeador profesional invicto. El logro se concretó tras el combate disputado en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), en Buenos Aires. Escudero venció por puntos, en fallo dividido, al neuquino Víctor Centurión y cerró así el año con un récord de 3-0-0.

El combate correspondió a uno de los duelos complementarios de la categoría Mediopesados del festival organizado por Sampson Boxing y Tello Box, televisado por TyC Sports a través del ciclo Boxeo de Primera. La victoria en las tarjetas del jurado fue dividida: dos fallos favorecieron al riojano (39-38 y 39-37) y el restante decretó empate (38-38).

Escudero, el joven púgil riojano de 24 años y 78,900 kg, salió decidido a ser protagonista y, en los primeros minutos del combate, ejerció una clara superioridad sobre Víctor Centurión (79,500 kg), con mucha precisión, buenas combinaciones y variedad de golpes, aunque lastimó en mayor medida con la izquierda cruzada y anticipó a su oponente.

A pesar de su notable superioridad, cuando se consumía el primer round, el riojano quedó mal parado en un retroceso y el neuquino hizo valer la potencia de su cross de derecha, enviándolo a la lona.

Tras ese llamado de atención, Escudero mantuvo la iniciativa y apostó al desgaste, con un mayor volumen de golpes que su rival. Sin embargo, ya no mostró la misma claridad que en el arranque del combate, ya que debió tomar ciertas precauciones ante un Centurión que lanzó mucho menos, pero lastimó cada vez que conectó con la derecha y cuando logró llevar la pelea a la corta distancia.

Finalmente, el riojano se sobrepuso a la adversidad, controló la pelea y selló su victoria en las tarjetas, cerrando así un primer año como profesional que alimenta grandes expectativas.

Escudero, la joven promesa del boxeo riojano

Benjamín Rubén Escudero, nació el 24 de noviembre de 2001 en La Rioja, Argentina, se formó como boxeador íntegramente en su provincia. Desde muy joven se destacó en el boxeo amateur, entrenando bajo la conducción de Leonardo Luna y con el acompañamiento de su padre, Rubén Escudero, también ligado al deporte. Gracias a su constancia y talento, logró consolidarse como uno de los principales referentes del boxeo riojano de su generación.

En su etapa amateur alcanzó importantes logros a nivel nacional e internacional. Fue campeón argentino de mayores en la categoría hasta 81 kg y representó al país integrando la Selección Argentina de Boxeo. Uno de los hitos más importantes de su carrera fue la obtención de la medalla de plata en los Juegos Suramericanos ODESUR 2022, disputados en Asunción, Paraguay, donde tuvo una destacada actuación. Además, fue convocado para competir en torneos internacionales, incluyendo presentaciones en Estados Unidos, lo que reafirmó su proyección deportiva antes de dar el salto al boxeo profesional.

Tras una destacada etapa en el boxeo amateur, Benjamín Escudero dio el salto al profesionalismo en 2025. En esta nueva fase firmó contrato con Chino Maidana Promotions, la promotora liderada por el ex campeón mundial Marcos “Chino” Maidana. Su debut profesional se dio en una velada de alcance nacional, televisada por ESPN KnockOut, marcando el inicio de un proyecto deportivo a largo plazo.