Con cinco representantes, el boxeo riojano buscará ser protagonista en el Torneo Regional

El deporte riojano busca destacarse nuevamente en en el boxeo. Desde el lunes 8 de septiembre y hasta el miércoles 10 de septiembre, se disputará el Torneo Regional NOA de Boxeo Masculino en Jujuy. En esta oportunidad se trata de una instancia decisiva ya que la misma otorgará plazas para el Torneo Nacional. Participarán las delegaciones de La Rioja, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, y Catamarca.

La comitiva riojana estará integrada por Diego Nieto en la categoría hasta 49 kg, Mario Oliva en 64 kg, Leonel Pacheco en 69 kg, Franco Oliva Carrillo en 75 kg y Cristian Quinteros en 81 kg. Los cinco, cada uno en su respectiva categoría, buscarán coronarse para lograr la clasificación los días 12 a 19 de octubre, en la localidad de Puerto Deseado en la provincia de Santa Cruz.

Cabe destacar que en el caso de Nieto y Pacheco, son los campeones Regionales vigentes, ya que se coronaron en la edición 2024 que se realizó en La Rioja, y luego se consagraron campeones Nacionales, en el certamen disputado en Puerto San Julián, Santa Cruz. El equipo estará conformado además por los entrenadores Fernando Flores y Ramón Cabrera, y el delegado Antonio Quinteros.

El Regional se realizará en el Parque San Martín en San Salvador de Jujuy con entrada gratuita, los amantes de este deporte disfrutarán en toda la semana de boxeo de alto nivel. El torneo vuelve a realizarse en esta provincia después de 15 años. De la misma participarán más de 60 púgiles del norte argentino.

Liga Argentina de Básquet: La Rioja dirá presente con dos equipos en la nueva temporada 2025/26

La Asociación de Clubes oficializó la lista de participantes de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet, segunda categoría profesional del país. Entre los 34 equipos confirmados figuran dos representantes riojanos: Amancay de La Rioja y Fusión Riojana, que formarán parte de la Conferencia Norte junto a otras 15 instituciones.

Una de las novedades de esta temporada es la presencia de Fusión Riojana, un equipo que surge a partir del intercambio de plaza realizado por Riachuelo con la Asociación de Clubes. Cabe resaltar que el certamen dará inicio en los primeros días de noviembre. El mismo, se disputará bajo el formato de todos contra todos en la fase regular, que se extenderá hasta fines de marzo de 2026.

Posteriormente comenzarán los playoffs, instancia que definirá qué equipos lograrán el ascenso a la Liga Nacional 2026/27.