Embajadora del tenis continental: la riojana Carolina Aguirre Ramos ganó el Sudamericano y sueña con competir en Europa

Una nueva deportista riojana lleva a la provincia a lo más alto. Con tan solo 13 años, Carolina Aguirre Ramos ganó el titulo en el cuadro de dobles del Torneo Sudamericado COSAT (Confederación Sudamericana de Tenis) de la categoría Sub-14, en Tucumán. Su próximo objetivo será consagran una plaza para un torneo en el continente europeo.

Se trata de la edición 2025 de la Copa El Ceibo, un torneo nacional de categoría Grado 3, donde la joven tenista, en dupla con Lourdes Arbat, logró consagrarse campeona en la modalidad de dobles. En la final, vencieron de forma contundente a la pareja conformada por Francesca Alvarado y Sofía Zunino Arques, con un resultado de 6-2 y 6-3, lo que significa que ganaron ambos sets sin necesidad de ir a un desempate. Antes, en las semifinales, también habían mostrado gran nivel al superar a Delfina Koch y Jazmín Zurbriggen por 6-1 y 6-3.

De esta manera, sumó su segundo título internacional en dobles, ya que en junio, jugando en pareja con la chubutense Rosario Jurado, ganaron el Rosario Open, el torneo Sudamericano Grado 4. Por otro lado, en el cuadro de Singles, Aguirre Ramos quedó eliminada en cuartos de final, instancia en la que perdió ante Francesca Alvarado (subcampeona del certamen), por 2/6, 6/4 y 4/6.

Proyección internacional

Desde muy pequeña, Carolina se formó en clubes y espacios que cuentan con acompañamiento provincial, accediendo a entrenadores, infraestructura y competencias locales que le permitieron proyectarse a nivel nacional. Esta articulación entre el esfuerzo individual y un Estado presente es clave para el acceso al deporte competitivo. La política deportiva riojana viene consolidando programas de apoyo a atletas juveniles, inversión en infraestructura y participación en eventos nacionales.

Además, Camila fue seleccionada además para participar de una gira sudamericana de las cual participaran solo tres tenistas argentinas de su categoría, María Luz Apaz, Ana Clara Bonavitta y Camila Guadalupe Aguirre Ramos.

La gira incluye torneos en Lima (Perú) el 22 de septiembre, Santiago de Chile (Chile) el 29 de septiembre, el 6 de octubre en Salta, y el 13 de octubre en Cochabamba (Bolivia). Esta gira reviste de una gran importancia ya que, cabe destacar que dará plazas para jugar en Europa.

Riojano de oro: Elías Molina se consagró campeón en basquet de los Juegos Panamericanos Junior

El medallero argentino se engrosó obteniendo la medalla de oro en la prueba masculina de básquet 3X3 de los II Juegos Panamericanos Junior Santiago 2025, cuyas competencias se realizan en el Polideportivo 3X3 ubicado en el predio del Comité Olímpico Paraguayo. El equipo dirigido por Luciano Santín alcanzó el oro al vencer en la final al seleccionado de Chile por 21 a 11. Fue clave en este triunfo el riojano Elías Molina, que fue uno de los goleadores de la final, anotando 7 puntos junto a Juan Frontera.

A pesar de su corta edad, el riojano ya tiene una vasta experiencia en “el cuarteto de oro” como lo conocen los fanáticos del deporte, cuyo equipo tiene proyección internacional.