Mundial de Aguas Frías: La Rioja brilla en la competencia con dos podios consecutivos

La nadadora riojana Carolina Sá volvió a destacarse en el Mundial de Aguas Frías que se desarrolla en El Calafate, Santa Cruz, en el marco de la tercera edición organizada por la International Winter Swimming Association (IWSA) en el imponente escenario del Parque Nacional Los Glaciares.

En la jornada del viernes, la representante de Chamical logró dos segundos puestos en pruebas de gran exigencia: los 200 metros libres y los 500 metros libres, ambas en la categoría femenina de 50 a 54 años. En los 200 metros, Sá registró un tiempo de 5:33.44, escoltando a María Ángeles de Simón, quien ganó con 4:59.51. El tercer lugar fue para Carolina Etchegoyen con 5:50.90.

Horas más tarde, en los 500 metros, el podio repitió posiciones: De Simón se impuso con 9:04.88, Sá fue segunda con 10:55.16 y Etchegoyen tercera con 11:26.79. Con estas dos medallas de plata, la riojana suma tres preseas en lo que va del certamen, ya que en la primera jornada obtuvo el bronce en los 50 metros libres.

El deporte riojano en lo más alto

El deporte argentino alcanzó un gran hito: Matías Montenegro, de 32 años y oriundo de La Rioja, se consagró campeón en el Mundial de Ciclismo BMX que se está disputando en Copenhague, Dinamarca. El atleta albiceleste se impuso de punta a punta en la categoría challenger de hombres entre 30 y 34 años: quedó primero en las tres mangas de la primera ronda, y también fue el que obtuvo la mejor marca en los cuartos de final, las semifinales y la final, a la que accedieron solamente ocho corredores.

En la pasada definitoria registró un tiempo de 34.262 segundos, apenas una décima por encima del mexicano Christoper Mireles Suazo (34.335); el podio lo compartió con su compatriota santiagueño Hernán Santillán, quien tuvo una marca de 35.079 y finalizó tercero. Luego de su victoriosa presentación, Montenegro mostró toda su emoción en los festejos en las historias de su cuenta de Instagram.

Ahora, otros cinco riders riojanos esperan para realizar su participación en el Mundial que tiene lugar en Dinamarca: se trata de Exequiel Torres, que será uno de los tres argentinos en Elite (junto al sanjuanino Gonzalo Molina y el mendocino Federico Villegas), Gianni Daddona y Thomas Maturano que harán lo propio en Sub-23 y Jeremías Zalazar con Agostina Ruarte que correrán en la categoría Junior.