Impacto en el boxeo por el retiro de un importante referente: "Nos vemos"

Impacto en el boxeo: un importante referente anunció su retiro

Un importante referente del boxeo volvió a ser noticia en las redes sociales en el 2025, luego de su inesperado anuncio a través de un video. Luego de perder su última pelea arriba del ring, el púgil reveló que se retirará del deporte de los puños y sorprendió a más de un fanático. Para colmo, lanzó una sorpresiva frase con la que sembró cierta incógnita de si finalmente dejará o no de combatir en los próximos meses.

Se trata nada más y nada menos que de Tyson Fury, quien en 2024 peleó en dos oportunidades contra Oleksandr Usyk perdiendo ambas con el mencionado ucraniano. Como ya trascendió, el británico no quedó para nada conforme con el resultado de la última en la que perdió por puntos en decisión unánime tras 12 rounds. Semanas después de aquel enfrentamiento, el "Rey de los Gitanos" rompió el silencio con un contundente mensajes y sembró dudas sobre su futuro.

"Hola a todos. Voy a hacer esto corto y conciso. Me gustaría anunciar mí retiro del boxeo. Ha sido una maravilla, me ha encantado cada minuto y Dios los bendiga a todos. Nos vemos del otro lado", esbozó Fury en un video publicado en sus redes, pero no fue lo que más llamó la atención. "Dick Turpin llevaba máscara", agregó en sus palabras y causó sorpresa entre los fans ya que no se conocen los motivos por los que hizo referencia al "ladrón británico" del Siglo XVIII.

Cabe destacar que no es la primera vez que el "Rey de los Gitanos" habla de su despedida del ring, sino que ya dos veces desistió de seguir peleando. La primera vez fue en 2013 y cuatro años después también lo dijo, pero finalmente volvió a combatir. Algo similar sucedió en abril del 2022 cuando enfrentó y venció a Dillian Whyte, aunque la promesa sólo duró unos meses ya que regresó en diciembre para enfrentar a Derek Chisora en el Reino Unido. Luego de dicho duelo sufrió contra Francis Ngannou y posteriormente perdió los dos duelos contra Oleksandr Usyk.

Tyson Fury anunció su retiro definitivo del boxeo

La carrera de Tyson Fury en el boxeo

El nacido en Manchester comenzó su camino en el boxeo profesional en diciembre del 2008 cuando venció por la vía rápida a Bela Gyongyosi en Nottingham. Con el paso de los años continuó ganando terreno en el deporte de los puños y se adjudicó varios títulos en Gran Bretaña para en 2012 tener la primera chance a nivel internacional. En el Hand Arena de Clevedon se quedó con el cetro intercontinental pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y eso lo acercó más a la chance de ser campeón del mundo.

Tras ganar la faja internacional de la mencionada entidad en 2014, un año más tarde enfrentó a la leyenda Wladimir Klitschko en Dusseldorf, Alemania, a quien le ganó por puntos y se quedó con los cinturones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) y de la OMB. De ahí en más tuvo tres cruces históricos con Deontay Wilder de los cuales empató uno y ganó los dos restantes, pero no fue el único que lo puso en aprietos, ya que fue Oleksandr Usyk quien lo venció y terminó con su invicto para luego ganarle otra vez en 2024.

Las veces que Fury cantó después de un triunfo en el ring

Si bien el repertorio no es muy amplio, en las canciones que canta predomina el amor y la pasión. Una de sus mayores inspiraciones es sin dudas su esposa Paris, a quien le cantó arriba del ring en varias ocasiones. Don McLean inmortalizó en 1971 el tema "American Pie" y fue uno de los elegidos por Fury para cantar en el cuadrilátero mirando a los ojos a su pareja. Además, en uno de los combates ante Wilder -y en otras ocasiones a lo largo de su carrera-, el púgil británico interpretó "I don't wanna miss a thing" de Aerosmith y cautivó a miles de espectadores que lo disfrutaron.