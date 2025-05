Qué tiene que pasar para que Colapinto siga como segundo corredor en Alpine.

A Franco Colapinto se le presenta la gran oportunidad de su vida en la Fórmula 1, ya que debutará oficialmente en Alpine como segundo piloto en reemplazo del australiano Jack Doohan. Más allá del trasfondo que llevó al argentino de 21 años a pasar de tester a ocupar la segunda butaca del equipo francés detrás de la del galo Pierre Gasly, lo cierto es que a partir de ahora la continuidad en dicho asiento dependerá de diversos factores.

Si bien en la máxima categoría del automovilismo mundial nunca es tan lineal la presencia o no de un piloto en una escudería, lo concreto es que hay varios ítems a tener en cuenta a la hora de analizar el rendimiento del pilarense con el equipo rosa en la pista, en las cinco competencias que tiene aseguradas por el momento. Por supuesto que el talento es uno de ellos, pero claramente no es el único.

Las claves para entender de qué depende la continuidad de Colapinto como titular en Alpine

El nivel personal en la pista

Lógicamente, lo primero a tener en cuenta es el rendimiento del protagonista en un auto que en la temporada 2025 funciona muy mal. De hecho, en el 2024 la escudería francesa terminó sexta en la Copa de Constructores y hoy marcha última, es decir en la décima colocación. Apenas con un séptimo puesto de Gasly en Baréin como la única vez que sumaron puntos en lo que va del año, el mejor puesto de Doohan en las seis competencias iniciales fue el 14° lugar obtenido en el mismo circuito. Por lo tanto, en cualquier carrera en la que Colapinto termine entre los 13 primeros ya será una performance mejor que la del australiano.

Una de las máximas históricas del automovilismo es no forzar el coche para más de lo que le da. Guillermo Ortelli, heptacampeón del Turismo Carretera y uno de los mejores corredores de la historia argentina, solía decir: "Si tenés un auto para terminar primero, tenés que terminar primero. Si tenés un auto para llegar décimo, llegá décimo. Si tenés un auto para terminar último, terminá último... Terminá la carrera y más adelante se verá. Pero no intentes hacer algo para lo que sabés que el auto todavía no está preparado".

Sin embargo, en análisis que suele hacer un equipo de la F1 acerca de la labor de uno de sus corredores va mucho más allá que su posición en una final. Cuando se habla de rendimiento en la elite, es absolutamente todo lo ocurre durante la semana hasta el desenlace. Por ejemplo, para intentar comprender qué se tiene en cuenta de un piloto integral en este torneo, influyen principalmente:

Cómo lleva el coche en los ensayos.

El ritmo en la clasificación y en el Sprint.

En qué condiciones de estructura termina el vehículo luego de todo el fin de semana. El cuidado del mismo para las próximas carreras.

Cómo atiende u obedece las órdenes del staff por audio desde los boxes. Cómo les contesta a los ingenieros mientras corre y cuánto tarda en dar esas respuestas.

Cuánto tarda para entrar y salir de los pits.

Cómo se comporta con su compañero de equipo en la pista.

Si sabe o no en qué momento desgastar el monoplaza y para qué.

Los aportes que le hace al equipo para tratar de conocer qué piezas del coche se deben mejorar para el futuro.

Cómo es el entrenamiento y la preparación física en cada día.

Qué tiene que pasar para que Colapinto siga como segundo corredor en Alpine.

El desempeño de Alpine

Por más méritos que tenga Franco a bordo del auto, no podrá hacer demasiado si la escuadra liderada por Flavio Briatore no mejora las condiciones de sus monoplazas. En esta campaña, claramente los franceses fueron superados por otros equipos en el nivel de los autos, incluido Williams, justamente la exescuadra de Colapinto.

Si bien el vehículo no se comporta tan mal en los entrenamientos ni en las clasificaciones, en las carreras se cae con el transcurrir de las vueltas, pierde demasiado ritmo en las rectas, en las curvas tampoco son de punta y los motores no están a la altura de las circunstancias con su velocidad. El mencionado asesor ejecutivo italiano ya manifestó que esperan que el segundo semestre del 2025 sea mejor, por lo que "Fran" aspira a aprovechar ello junto a Gasly.

La suerte

Guste o no, esta cuestión siempre incidió, incide e inicidirá en la Fórmula 1 y en casi cualquier deporte profesional. Un piloto puede estar haciendo muy bien su trabajo, pero no puede hacer demasiado si, por ejemplo, otro auto lo choca porque se despistó o agarra una mancha de aceite porque el que iba adelante rompió el motor.

Ni hablar de otras situaciones menos probables pero que pueden suceder, como por caso el fuerte viento o una tormenta que no estaban previstas, que la pista esté sucia por demás, que se cruce algo inesperado en el asfalto o que alguien que está atrasado lo moleste por demás a la hora de superarlo. La fortuna, sin dudas, es una alternativa que no se puede descartar de plano.

Las 5 carreras que Colapinto tiene aseguradas en Alpine