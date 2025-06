La amenaza de Bullrich tras la detención de Grabois: "Con nosotros no se jode"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó la detención del referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, por ocupar el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón, y sostuvo que el gobierno de Javier Milei intentó enviar un mensaje a los militantes que tomen edificios públicos.

“Que la gente sepa que con nosotros no se jode, con nosotros no, el que las hace las paga. El mensaje es en cabeza de Grabois pero es para todos los militantes que quieran aprovecharse de estas situaciones”, afirmó la funcionaria en diálogo con Radio Rivadavia.

Luego, Bullrich continuó: “Lo importante es la reacción del Gobierno frente al desorden, a las usurpaciones y al intento de toma de un edificio que tenía la decisión de cerrarse porque el Estado no puede pagar unidades básicas del PJ”.

“No nos va a desviar la atención lo que diga Juan Grabois”, sostuvo luego de que el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denunciara el estado de las comisarías tras su liberación, y sumó: “Sin dudas que hay cosas que estamos arreglando que las estamos haciendo porque ellos estuvieron 16 años en el Gobierno. ¿Recién ahora saben en qué estado están las instituciones policiales? Es una gran ironía”. Asimismo, Bullrich reafirmó: “Hay algo trascendente, hay una decisión irrevocable, el que toma va preso. El que toma, usurpa con violencia, con cuatro policías privados de su libertad adentro del instituto, la decisión fue clara”.

Qué dijo Grabois después de su liberación

El ex precandidato presidencial de Unión por la Patria fue liberado el domingo por la mañana, después de que se organizara una vigilia masiva frente a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal. "Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando de personal policial, no de los internos, que no los vi. No tienen sistema, es todo manual, computadoras del año 84. Son algunas de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a que el personal no esté en los lugares denigrantes", denunció el dirigente social a la salida.

"No tengo una imputación específica. Hay una imputación genérica que le hacen a un número indeterminado de personas por la intrusión de un lugar, que lo que sucedió fue la permanencia pacífica de un conjunto de manifestantes que estábamos reclamando el derecho a la memoria histórica y que se deje de avasallar con la actitud dictatorial del gobierno de Milei, particularmente Patricia Bullrich que es una mujer muy perversa", agregó.