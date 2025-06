Liberaron a Juan Grabois y denunció al gobierno de Milei

El jefe de la Policía Federal, Luis Alejandro Rolle, afirmó que la detención de Juan Grabois fue parte de "las directivas del presidente Javier Milei y de la ministra Patricia Bullrich" .

Tras permanecer detenido alrededor de doce horas, liberaron al dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, durante la madrugada del domingo. El dirigente apuntó contra el gobierno de Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando de personal policial, no de los internos, que no los vi. No tienen sistema, es todo manual, computadoras del año 84. Son algunas de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a que el personal no esté en los lugares denigrantes", denunció el dirigente social a la salida.

En este marco, Grabois cruzó al gobierno de Javier Milei y afirmó: “No tengo una imputación específica. Hay una imputación genérica que le hacen a un número indeterminado de personas por la intrusión de un lugar, que lo que sucedió fue la permanencia pacífica de un conjunto de manifestantes que estábamos reclamando el derecho a la memoria histórica y que se deje de avasallar con la actitud dictatorial del gobierno de Milei, particularmente Patricia Bullrich que es una mujer muy perversa”.

La Policía Federal detuvo a Grabois tras ocupar el Instituto Perón cerrado por Milei

Tras haber ocupado la sede del Instituto Perón, cerrado recientemente por decisión del gobierno de Javier Milei, el dirigente social Juan Grabois fue detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que se presentaron en las puertas del edificio, en el barrio porteño de Recoleta. La misma ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo confirmó en sus redes sociales. "Estamos haciendo lo que ningún gobierno hizo: detener al piquetero que promueve y ejecuta las usurpaciones", se vanaglorió la funcionaria en su cuenta de X, donde también indicó que "el desalojo fue un éxito".

Cerca de las 17 horas, unos 50 efectivos de la PFA se acercaron a Austria 2593, donde mas temprano un grupo de militantes encabezados por Grabois ingresó para "recuperar del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita" donde hasta hace unas semanas funcionaba el instituto Perón.

El líder del Frente Patria Grande, que había pedido en sus redes sociales que la sociedad se acerque para "defender el lugar", se encontraba en la vereda cuando la Policía irrumpió pertrechada de escudos, cascos, chalecos y escopetas. "No, ¡Juan!", se escucha a una mujer gritar mientras se lo ve al dirigente en pleno forcejeo rodeado de policías. "Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás", escribió el propio Grabois en su cuenta de la red X, minutos después de que se viralizara en redes el video de su presunta detención. Junto a este mensaje, el dirigente adjuntó una foto en la que se lo ve dentro de lo que presuntamente sería la parte trasera de una camioneta de la policía.

Al enterarse de esta situación, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) repudió el "desalojo y represión" en el instituto y pidió por la libertad del dirigente. "Exigimos la inmediata liberación de lxs detenidxs. BASTA DE REPRESIÓN", publicó el organismo en redes.

Tanto desde Correpi como desde el entorno de Grabois confirmaron a El Destape que fue llevado a la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Madariaga 6976, en el barrio de Villa Lugano, acusado de "usurpación" de un edificio público. Además, detallaron que la causa quedó en manos del juez federal Sebastián Ramos y del fiscal federal Carlos Rívolo.

"Nos comunicamos; Juan está bien, nos dice que las víctimas son los excluidos y los pibes sin hospital, los viejos sin remedios y tantos otros perjudicados por este modelo; que en un país donde asesinaron, torturaron y desaparecieron a una generación, no hay que llorar por una detención. Es un orgullo que el gobierno de Milei nos meta presos por defender el legado peronista y la identidad nacional", se publicó desde sus redes sociales.

Pasadas las 19, un nutrido grupo de personas se congregó en las afueras de la Superintendencia de Investigaciones Federales. "Largá a los pibes la puta que te parió", cantaban en pedido por la liberación de los detenidos.

Qué sucedió en el Instituto Perón y Grabois

Horas antes, cerca de las 14, Grabois reunió a un grupo de jóvenes e ingresó al emblemático edificio donde funcionaba el Instituto. “Hace minutos la juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita donde funcionaba el instituto de estudios Juan Domingo Perón disuelto ilegalmente por el régimen de Milei”, dijo Grabois, en un video publicado en sus redes sociales.

Liberaron a Juan Grabois y denunció al gobierno de Milei

El líder del Frente Patria Grande grabó ese mensaje desde el balcón de la sede donde funcionaba hasta hace semanas el organismo, en Austria 2593, Recoleta. “Aquí los antecesores de este gobierno tiraron sus bombas asesinas hace 70 años y el gobierno estafador destruyó las estatuas de nuestros próceres hace 7 días”, agregó.

La respuesta del Gobierno por la detención de Grabois

Frente a esto, el Ministerio de Capital Humano aseguró que al momento de cerrar el organismo se realizaron "las acciones pertinentes para resguardar el patrimonio histórico y cultural del instituto" y le envió un mensaje a Grabois. "Afortunadamente estas medidas de salvaguarda del patrimonio evitaron que se produzca su daño, destrucción o desaparición por parte de quienes irrumpieron con violencia en el inmueble en la tarde de hoy", señaló Capital Humano.

La propia ministra de la cartera, Sandra Pettovello, compartió en sus redes sociales el texto y trató la acción como parte de una "usurpación". En el comunicado, Capital Humano plantea que, "a pesar de ser un Instituto de Investigación", la totalidad de su presupuesto "era destinado al pago de salarios y mantenimiento de servicios básicos". "El Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos", se indica.