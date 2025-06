Musk, Trump, Milei, Grabois y el silencioso sometimiento de la humanidad

La detención de Grabois se viralizó en X.

La ordenó el presidente, la ejecutó la policía y la celebraron funcionarios y empresarios oficialistas: la detención de Juan Grabois sin orden judicial, justo cuando el país se prepara ante la chance de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa en una causa absolutamente irregular, es un mensaje de que el gobierno ya no intenta siquiera disimular su deriva autoritaria sino que por el contrario busca allí la fortaleza que no le dan la economía, sin resultados concretos, ni el ejercicio de la política, cada vez más intoxicado, ni, a esta altura, siquiera el control de la calle. El gobierno se radicaliza para llegar a octubre. Pero el problema está lejos de terminarse en el despacho presidencial.

Las posibilidad cada vez más presente de que la Corte Suprema de Justicia confirme la condena a CFK en la causa vialidad, notoriamente amañada por jueces y fiscales prevaricadores, es la prueba más contundente de que el deterioro de la calidad institucional y el compromiso democrático en la Argentina no es exclusiva responsabilidad de Javier Milei (aunque el presidente hace un aporte considerable) sino de un sistema de políticos, empresarios, economistas, jueces y medios que en la última década decidió darle la espalda a la sociedad y gobernar con niveles mínimos de legitimidad, sin que ello signifique, por sí mismo, un límite o un impedimento a la capacidad de gestión.

En la práctica, bajo la apariencia de una democracia, se desarrolla un régimen de corte plutocrático, es decir un gobierno donde la autoridad no deriva ya de la voluntad popular sino el dinero; donde el poder económico y el poder político son una sola cosa y por lo tanto se borronean la Constitución, las leyes e incluso principios tan básicos como la igualdad ante la ley. No se trata de un fenómeno local sino que es la réplica, en términos argentinos, de algo que está pasando en todo occidente. La deriva fascista del ciclo neoliberal es la forma que encontró una élite cada vez más concentrada de supermillonarios para salvaguardar su posición en este mundo caótico y en aceleración constante en el que vivimos.

Por eso es un error leer la sonora pelea entre Donald Trump y Elon Musk como un conflicto sistémico que pone en riesgo el vínculo que tienen la Casa Blanca y Silicon Valley y no como lo que es: simplemente el inevitable choque entre los egos gigantes de la persona más rica del planeta y la que ocupa el cargo más importante. La cuestión es que Estados Unidos es mucho más que Trump y la tecno-oligarquía tiene exponentes incluso más poderosos que el propio Musk, y la alianza entre esos dos sectores está consolidada mucho más allá de la relación personal entre ambos. Los sonoros reclamos de Steve Bannon son pintorescos pero no modifican lo sustancial: hay cosas que no pueden deshacerse.

Estados Unidos y China se encuentran embarcados en una carrera por el dominio de tecnologías de vanguardia, sobre todo en el campo de la inteligencia artificial, cuyo ganador tendrá una ventaja inestimable para ejercer la hegemonía planetaria en la era a la que no estamos aproximando a toda velocidad. No es una maratón, es una prueba de cien metros llanos, con apuestas existenciales. Y la gran potencia occidental no tiene ninguna chance de competir si no es de la mano de esta nueva oligarquía tecnológica de Silicon Valley. No son solamente los dueños de las fortunas más grandes del planeta, también lo son de nuestra atención y de nuestros datos y la maquinaria de manipulación social más grande de la historia.

Ellos, a su vez, necesitan al Estado norteamericano, con sus portaaviones y su poder de lobby, para asegurarse las condiciones necesarias para seguir incrementando su poder: desregulaciones para ellos, barreras para la competencia china, impuestos bajísimos o nulos para sus ganancias milmillonarias y, sobre todo, garantizar la provisión de energía. Muchísima energía. Toda la que se pueda conseguir de todas las fuentes posibles. La energía es, al día de hoy, el principal cuello de botella en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial y se calcula que la demanda va a multiplicarse por cuatro de acá al año 2030. La alianza beneficia a ambas partes y es más fuerte que una pelea en las redes sociales.

También está el factor JD Vance. El vicepresidente, a un paso del Salón Oval, es un cuadro orgánico de las élites de Silicon Valley, apadrinado por el poderosísimo Peter Thiel. El jueves, en lo más álgido de la pelea, Musk compartió un posteo que llamaba a deponer a Trump mediante un juicio político y dejar a Vance a cargo. Rápidamente, el vice publicó, por su cuenta, un posteo de respaldo al presidente. “Ha hecho más que nadie en mi vida para ganarse la confianza del movimiento que lidera. Estoy orgulloso de estar junto a él”, escribió. Vance es el peón que está en posición ideal para coronar cuando llegue el momento justo. Ni él ni sus sponsors van a hacer nada que ponga en riesgo esa ventaja.

La semana pasada se conoció públicamente un acuerdo entre el gobierno norteamericano y la empresa de software Palantir, propiedad de Thiel, para implementar un sistema de entrecruzamiento de datos que permitiría armar una base de datos de todos los ciudadanos. Thiel, además de empresario, ha escrito varios ensayos donde plantea la incompatibilidad del capitalismo tardío con la democracia, y no precisamente a favor de la democracia. Es uno de los teóricos que propone abiertamente que los dueños del poder económico se hagan cargo de la toma de decisiones políticas. Visitó dos veces a Milei en la Casa Rosada, acompañado por quien hoy es embajador argentino en Washington, Alec Oxenford.

El gobierno de La Libertad Avanza ha adoptado desde un primer momento ese sesgo plutocrático. La ley de Bases y el DNU 70/23, escritos en los bufetes de abogados de las grandes empresas, se convirtieron, de facto, en una especie de enmienda constitucional que amplifica las atribuciones del Poder Ejecutivo. Los saltos acrobáticos de diputados y senadores que se queman votando en contra de proyectos que ellos mismos impulsaron o que habían defendido a viva voz hasta pocos minutos antes también se explican por intereses y presiones que muchas veces son más fuertes que la convicción del legislador o el pacto con su electorado. Ya no hay equilibrio de poderes; se gobierna por veto, aprietes, coimas y decretos.

Y más allá de las cuestiones institucionales. ¿Se puede llamar democracia a un país en donde cae el consumo de leche pero hay récord de patentamiento de Ferraris? O para decirlo de otra manera, ¿qué valor tiene la democracia si no puede ofrecer nada mejor que esto? Once disparos de un policía que respondió a un intento de robo cuando no estaba de servicio mataron a uno de los asaltantes y a un niño de siete años que se encontraba a 200 metros del lugar. Patricia Bullrich dice que el asesino no es responsable, sino los que intentaron robarle una mochila. La tentativa de delito habilita a cualquier persona con placa a tomar vidas a cambio, incluso la de un pibe. Para este gobierno una mochila vale más que la vida de Thiago.

El anarcocapitalismo es un sistema que propone la libertad absoluta para el Capital, lo que implica, en los hechos, menos libertad para las personas. El derecho de propiedad está antes del derecho a la vida (del que no tiene propiedad). Valés solamente por lo que tenés y si no tenés nada, no valés nada. Las personas deben subordinarse al dinero; la humanidad debe someterse al Capital. Esa es la filosofía que empuja a Milei y a la tecno-oligarquía de Silicon Valley. Es la adoración del dios dinero que denunciaba Francisco. Un nuevo paradigma que echa por tierra dos siglos y medio de avances sociales, económicos y políticos impulsados por la lucha de la humanidad para empoderarse y decidir su destino por sí misma.

El último proyecto de blanqueo que anunció el jueves el gobierno resulta extraordinariamente útil para graficar la subversión de valores que proponen Milei y los suyos. Se trata de un “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”. El nombre está tomado del proyecto que en 2016 le permitió a Mauricio Macri resolver las demandas previsionales de jubilados por deudas y reajustes. Aquella iniciativa era el “Plan de Reparación Histórica para los Jubilados y Pensionados”. El sujeto de derecho se desplazó: antes eran las personas (“los jubilados y pensionados”), ahora es el Capital, los ahorros. El efecto práctico inmediato es que el que no tiene ahorros tampoco tiene derechos.

Lo mismo sucede con el anunciado “Proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal”. Nuevamente podemos ver cómo un atributo o un derecho que históricamente tuvo como sujeto a las personas, como el principio de inocencia, ahora, sin explicación alguna, este gobierno decide ofrendárselo al Capital. El principio de inocencia es una garantía para la dignidad humana; adjudicárselo al dinero equivale a arrancar esa dignidad. Como las personas valen todas lo mismo pero vivimos en una sociedad extremadamente desigual, la subversión de valores no solo destruye la igualdad ante la ley, que siempre fue relativa, sino la idea misma de que tal igualdad (de que cualquier igualdad) sea algo deseable.