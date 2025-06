Bullrich respaldó al policía que baleó al nene de 7 años: "Los responsables son los delincuentes"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo una férrea defensa del oficial de la Policía Federal que baleó a su hijo de 7 años en medio de un tiroteo con un presunto grupo de delincuentes A ellos responsabilizó la funcionaria por el tiro que alcanzó a Thiago Aguilar, a pesar de que la bala salió del arma reglamentaria de su padre. Facundo Daniel Aguilar, de 21 años, quedó detenido bajo la acusación de exceso en el uso de la legítima defensa. "Los responsables son los delincuentes", subrayó Bullrich, al adelantar que su cartera pedirá el cambio de carátula para que se agrave la acusación contra los dos presuntos atacantes que resultaron heridos a "tentativa de homicidio".

"Los responsables directos de la situación que atraviesa Thiago son los delincuentes. Uno murió en la legitima defensa que realizó Facundo", sostuvo Bullrich en conferencia de prensa. Y agregó: "Son ellos los que generaron la acción delictiva. Salieron a la calle a matar".

En esa línea, la ministra adelantó que desde el ministerio pedirán el cambio de carátula de la causa y especificó: "Para nosotros, a los delincuentes que están hospitalizados y detenidos no solamente no se los debe involucrar en la carátula es robo, sino que es tentativa de homicidio porque ahí estaba Thiago".

Los detalles del trágico ataque en contra de Thiago

El hecho ocurrió cuando el agente intentó repeler un intento de robo y efectuó al menos diez disparos con su arma reglamentaria, uno de los cuales habría impactado en el menor. A raíz del intercambio de disparos, uno de los ladrones murió y otros dos resultaron heridos. El agente involucrado, Facundo Daniel Aguilar, de 21 años, quedó detenido bajo la acusación de exceso en el uso de la legítima defensa.

La secuencia se desencadenó durante la madrugada del viernes en la intersección de las calles Crovara y Madrid, en Ciudad Evita. Allí, el joven agente, que se encontraba fuera de servicio en ese momento, fue abordado por cuatro asaltantes armados que intentaron quitarle la mochila. Ante esa situación, extrajo su arma de fuego y comenzó un tiroteo con los agresores.

De acuerdo a la información preliminar aportada por las autoridades, el efectivo realizó por lo menos diez disparos. Uno de esos proyectiles habría alcanzado a Thiago, un nene de 7 años que se encontraba junto a su padre esperando el colectivo en una parada cercana.

La investigación está a cargo de la UFI Temática de Homicidios correspondiente, con la intervención del fiscal Diego Rulli. En el lugar del hecho se procedió al levantamiento de rastros, y se secuestró un revólver calibre .38 sin numeración, una bala deformada y una vaina servida. El fiscal dispuso la aprehensión del policía Aguilar bajo la acusación de haber incurrido en un exceso en la legítima defensa.