Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario hoy, jueves 8 de enero de 2026

Las lluvias volvieron a ser protagonistas en Santa Fe y Rosario en pleno arranque de enero de 2026. Con un escenario de inestabilidad persistente, el pronóstico del tiempo para este jueves 8 anticipa chaparrones, tormentas aisladas y un combo clásico del verano: calor, nubosidad y viento del sector sur.

De acuerdo al pronóstico del tiempo difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para ambas ciudades, el mal tiempo no será eterno. Si bien la jornada arranca con probabilidades altas de lluvia, el alivio comienza a asomar en el horizonte del fin de semana, con un descenso de las precipitaciones y temperaturas algo más moderadas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este jueves

En la capital provincial, este jueves 8 se presenta con una probabilidad de lluvias que trepa al 40–70%, especialmente durante la tarde. Incluso hacia la noche, el riesgo de tormentas sigue latente, con registros que incluyen precipitaciones intensas.

La temperatura máxima alcanza los 27°, con una mínima de 20°, en un contexto de viento del sur y ráfagas que pueden ubicarse entre 42 y 50 km/h. El viernes 9 aparece como el día más complicado: se esperan tormentas durante gran parte de la jornada, con chances de lluvia de hasta el 100%.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este jueves

En la ciudad de la bandera, el panorama es similar pero algo menos severo. Este jueves el riesgo de lluvia se mueve entre el 10 y el 40%, con tormentas aisladas principalmente por la tarde y noche. La máxima sube hasta los 28°, mientras que la mínima ronda los 19°.

Para el viernes 9, la inestabilidad continúa, aunque con probabilidades más acotadas (40–70%). Recién el sábado 10 se consolida una mejora: las lluvias prácticamente desaparecen y el cielo comienza a despejarse, con una máxima estimada en 24°.

Pronóstico de Santa Fe.

¿Cuándo deja de llover en Santa Fe y Rosario? Qué dice el pronóstico del tiempo del SMN

Tanto en Santa Fe como en Rosario, el pronóstico marca al sábado 10 de enero como el punto de inflexión. Ese día, las probabilidades de lluvia caen al 0–10%, con cielo parcialmente nublado y temperaturas más agradables.

Este patrón coincide con lo señalado por los meteorólogos del SMN, que vienen advirtiendo sobre un mes de enero atravesado por pulsos de inestabilidad en el centro del país, un patrón típico de un verano influenciado por aire húmedo y sistemas frontales débiles.