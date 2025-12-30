El sector lácteo de Santa Fe cierra el año en crisis: "Todo se desmoronó"

El sector lácteo atraviesa uno de sus momentos más complejos por las medidas del presidente Javier Milei y el contexto crítico se replica en la provincia que gobierna Maximiliano Pullaro. Si bien el presidente de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (Meprosafe), Roberto Perracino, aseguró que el 2025 "empezó muy bien, con buenos precios y rentabilidad que permitían pensar en invertir", a mitad de año "todo se desmoronó”.

Mientras las ventas de lácteos siguen muy por debajo de los niveles previos a la llegada de Milei a la Presidencia, Perracino sostuvo que este año terminó con rentabilidad negativa, aumento de costos y cierre de tambos.

De esta manera, el representante de Meprosafe precisó que, mientras la inflación anual rondó el 30%, la recuperación del precio de la leche fue apenas del 8%. “El combustible, los silos, los picados y los alimentos subieron entre un 25 y un 70 %, pero el precio que cobra el productor no acompañó”, detalló en diálogo con LT9 sobre los problemas que atraviesa la industria láctea.

Actualmente, el litro de leche se paga entre $470 y $480, con algunos tambos que alcanzan valores superiores por calidad de sólidos. No obstante, el dirigente remarcó la enorme brecha con el precio en góndola, donde los productos superan los $1400.

Ante este escenario, muchos productores debieron recortar la alimentación, frenaron inversiones y paralizaron obras de mejora, medidas que, según señaló, solo permiten “aguantar”, pero no garantizan sostenibilidad a futuro. Todos estos factores empujaron al sector a un escenario de "quebranto generalizado".

Tal es el caso de la empresa Lácteos Verónica, que vive hace mucho una fuerte crisis que lejos de solucionarse empeora día a día. En la última semana se confirmó a paralización total de sus tres plantas industriales en territorio santafesino como consecuencia de nuevos incumplimientos salariales y la falta de materia prima para sostener la producción.

Menos tambos y un sistema desordenado

El titular de Meprosafe advirtió que ya se registran cierres de tambos de todos los tamaños y recordó que la Argentina pasó de tener 35 mil tambos en la década del 70 a menos de 9 mil en la actualidad. “El problema es estructural. Hay informalidad, comercialización en negro y productos adulterados en góndola que generan una sobreoferta ficticia de leche”, señaló.

Por eso, reclamó mayor control estatal sobre los productos y una reorganización de toda la cadena láctea, para que el precio sea una consecuencia de un sistema ordenado.

Además, sostuvo que producir más leche no siempre es la salida: “Muchas veces aumentar producción termina en fundición. Hoy la defensa del productor es ser más eficiente, mejorar la productividad por vaca y cuidar los costos”, describió para hacerle frente a la crisis económica desatada por el Presidente.

Aunque el presente es crítico, dejó una señal de expectativa, “estamos en medio de la tempestad, pero creo que 2026 puede ser mejor, si se sostienen reglas claras y se ordena la actividad”, concluyó.