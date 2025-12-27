Pullaro mandó a votar a favor y después se quejó del Presupuesto: "Deterioro"

Horas después de mandar a votar a los senadores santafesinos a favor del Presupuesto 2026, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se quejó por la falta de "presupuesto para infraestructura vial" y advirtió que con esta ley de leyes las rutas de Nación se seguirán "deteriorando". También cuestionó que el texto no "contemple la deuda" que la administración nacional tiene con su distrito.

"Nosotros hubiésemos querido que haya mayor presupuesto para infraestructura vial. El gobierno tiene para todo el país menos presupuesto, alrededor de 360 mil millones, que lo que nosotros tenemos para reparar rutas en Santa Fe. Esto va a hacer que las rutas de Nación se sigan deteriorando", dijo Pullaro durante un acto en la ciudad de Rosario.

Pese a sus cuestionamientos, los dos senadores santafesinos por la UCR, Carlos Galaretto y Carolina Losada, votaron a favor del proyecto de forma general, un apoyo clave que le permitió a Milei tener por primera vez Presupuesto en más de dos años de gestión. En tanto, Marcelo Lewandowski (UxP) votó en contra.

"Por supuesto que queremos tener presupuesto, pero queríamos que se contemple la deuda que tienen Nación con muchas provincias, entre ellas Santa Fe, la cual es sumamente importante, referida a la deuda de la caja de jubilación y del pacto fiscal”, agregó el mandatario radical e integrante de Provincias Unidas.

El Presupuesto tuvo 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones. Si bien votaron los 10 senadores radicales votaron a favor del proyecto, quisieron marcar distancia del artículo 30, que preveía desfinanciamiento en educación y ciencia. “Nuestro bloque se opuso al artículo 30, que tenía que ver fundamentalmente con el desfinanciamiento de la ley de discapacidad y el de la educación pública”, planteó.

Uno por uno: quienes votaron a favor del brutal ajuste

De la Alianza La Libertad Avanza, 18 senadores votaron a favor de la motosierra de Milei: Bartolomé Abdala (San Luis), Romina Almeida (Entre Ríos), Ivanna Arrascaeta (San Luis), Ezequiel Atauche (Jujuy), Alberto Benegas Lynch (Entre Ríos), Patricia Bullrich (CABA), Mario Cervi (Neuquén), Agustín Coto (Tierra del Fuego), Enzo Fullone (Río Negro), Juan Cruz Godoy (Chaco), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Nadia Márquez (Neuquén), María Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego), Agustín Monteverde (CABA), Bruno Olivera Lucero (San Juan), María Emilia Orozco (Salta), Juan Carlos Pagotto (La Rioja), Francisco Paoltroni (Formosa) y Silvana Shneider (Chaco).

Por su parte, los aliados de Juntos por el Cambio (JxC) brindaron un total de 9 votos: Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Beatriz Ávila (Tucumán), Andrea Cristina (Chubut), Eduardo Galaretto (Santa Fe), Enrique Goerling Lara (Misiones), María Victoria Huala (La Pampa), Luis Juez (Córdoba), Carolina Losada (Santa Fe) y Edith Terenzi (Chubut).

Los votos restantes pertenecen: tres al Frente de Todos (Guillermo Andrada de Catamarca; Carlos Espínola de Corrientes y Sandra Mendoza de Tucumán), dos al Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal (los misioneros Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut), uno al Partido Renovador Federal (Vilma Bedia, de Jujuy), uno de Alianza Unión por la Patria (María Carolina Moises, de Jujuy), dos de Frente Cambia Mendoza (Mariana Juri y Rodolfo Suárez), dos de Eco + Vamos Corrientes (Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi) y uno de Primero Los Salteños (Flavia Royón).

Por otro lado, vuelven a ser claves los senadores de Alianza por Santa Cruz: José María Carambia y Natalia Gadano también votaron a favor del brutal ajuste mileísta.

Mientras que Julieta Corroza (La Neuquindad) y Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba) se abstuvieron.