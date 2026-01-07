Valencia vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo sábado 10 de enero, Elche visita a Valencia en el estadio Mestalla, por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Liga.

Así llegan Valencia y Elche

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia recibió un duro golpe y cayó 1 a 4 ante su rival Celta. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos empatados y 1 perdido. Ha recibido 9 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche cayó derrotado 1 a 3 ante Villarreal. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 9 goles y recibió 7.

El conjunto local ganó 4 partidos y empató 1 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y Valencia se impuso por 0 a 2.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 16 puntos (3 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (5 PG - 7 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 19 16 1 2 33 2 Real Madrid 45 19 14 3 2 24 3 Villarreal 38 17 12 2 3 18 9 Elche 22 18 5 7 6 1 18 Valencia 16 18 3 7 8 -13

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga

Fecha 20: vs Getafe: 18 de enero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Espanyol: 24 de enero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 20: vs Sevilla: 19 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Levante: 23 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Elche, según país