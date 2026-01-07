Acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela enfada a China, presiona los precios a la baja

FOTO DE ARCHIVO: Una plataforma petrolera en el Lago Maracaibo, en Cabimas

‍Los precios mundiales del petróleo caían el miércoles y China denunció a Estados Unidos como un matón después de que el Gobierno del presidente Donald Trump dijo que persuadió a Venezuela para desviar los suministros de Pekín e importar hasta 2.000 millones de ‍dólares en crudo embargado.

El acuerdo estaba en línea con el ⁠objetivo declarado de Trump de controlar las vastas reservas de petróleo del miembro sudamericano de la OPEP después de deponer a su líder Nicolás Maduro, a quien durante mucho tiempo había tachado de dictador narcotraficante aliado con los enemigos de Washington.

Los aliados del Partido Socialista de Maduro siguen en el poder en Venezuela, donde la presidenta interina, Delcy Rodríguez, se debate entre denunciar su "secuestro" e iniciar la cooperación con Estados Unidos bajo amenazas explícitas de Trump.

EL DINERO DEL PETRÓLEO "SERÁ CONTROLADO POR MÍ"

Trump dijo que Estados Unidos refinaría y vendería hasta 50 millones de barriles de crudo varados en Venezuela bajo un bloqueo estadounidense como primer paso de su plan para reactivar un sector en declive desde hace tiempo pese a sentarse sobre las mayores reservas del mundo.

"¡Este petróleo será vendido a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos de América, para asegurar ‌que sea usado para beneficiar al pueblo de Venezuela y a Estados Unidos!", publicó Trump el martes.

Venezuela no ha ⁠confirmado el acuerdo.

Los precios del crudo caían alrededor de un 1,0% en los mercados ⁠mundiales debido al aumento previsto de los suministros.

El acuerdo podría requerir inicialmente que los cargamentos con destino al principal comprador de Venezuela, China, sean desviados mientras Caracas busca descargar millones de barriles varados en buques cisterna y almacenamiento.

"El uso descarado de la fuerza por parte de Estados Unidos ‍contra Venezuela y su exigencia de 'América primero' cuando Venezuela disponga de sus propios recursos petroleros son actos típicos de intimidación", dijo en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning.

"Estas acciones violan gravemente ⁠el derecho internacional, infringen gravemente la soberanía de Venezuela y dañan gravemente ‌los derechos del pueblo venezolano".

China, Rusia y los aliados de izquierda de Venezuela han denunciado la incursión de Estados Unidos para capturar a Maduro el fin de semana, que fue la mayor intervención de este tipo de Washington en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989 para derrocar a Manuel Noriega.

Los aliados de Washington también están profundamente inquietos por el extraordinario precedente de capturar a un jefe de Estado extranjero, y Trump ha hecho una serie de amenazas de más acciones -desde México a Groenlandia- para promover los intereses de Estados Unidos.

DECENAS DE MUERTOS ‌DURANTE LA CAPTURA DE ‌MADURO

Algunos detalles son aún escasos sobre cómo las Fuerzas Especiales de Estados Unidos se abalanzaron sobre Caracas en helicóptero bajo la oscuridad el sábado, rompiendo el cordón de seguridad de Maduro y capturándolo en la puerta de una habitación segura, sin pérdida de vidas estadounidenses.

Venezuela no ha confirmado sus pérdidas totales, aunque el Ejército publicó una lista de 23 de sus muertos y el aliado Cuba dijo que 32 miembros de sus servicios militares y de inteligencia murieron. Estados Unidos calcula que hay unas ​75 víctimas mortales, informó el Washington Post.

Maduro, de 63 años, que gobernaba Venezuela desde la muerte en 2013 de su predecesor y mentor Hugo Chávez, se declaró el lunes inocente de cargos de narcotráfico en un tribunal de Manhattan en el que llevaba grilletes en los tobillos y vestía un atuendo carcelario naranja y beige.

Trump parece estar calculando que es mejor para la estabilidad en Venezuela trabajar por ahora con los principales aliados de Maduro. Está haciendo hincapié en la reactivación del sector petrolero con la ayuda de empresas estadounidenses como prioridad, no en la liberación de los presos políticos o en una nueva votación para una transición democrática.

LA OPOSICIÓN VENEZOLANA ESTÁ A LA ESPERA

La principal figura opositora a Maduro de Venezuela, María Corina Machado, que salió disfrazada del ‍país para recibir el Premio Nobel de la Paz en octubre, quiere volver a casa, donde dice que la oposición ganaría fácilmente una votación libre.

Pero también se está cuidando de no contrariar a Trump, diciendo que le gustaría entregarle personalmente el premio Nobel que él había codiciado y que ella le dedicó en su momento. Dice estar totalmente de acuerdo con sus aspiraciones de convertir a Venezuela en un importante aliado de Estados Unidos y en el centro energético de las Américas.

Edmundo González, aliado de Machado, ganó de forma abrumadora las elecciones de 2024, según la oposición, Estados Unidos y varios observadores ​electorales. A Machado se le prohibió presentarse como candidata.

Mientras trabaja con Delcy Rodríguez y otros funcionarios venezolanos de alto rango, Estados Unidos ha advertido que deben cooperar o arriesgarse a compartir el destino de Maduro.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, que controla las fuerzas de seguridad acusadas de abusos generalizados de los ​derechos humanos, está bajo particular escrutinio, dijeron fuentes a Reuters.

Estados Unidos también vigila de cerca al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien, al igual que Cabello, está acusado de narcotráfico por Estados Unidos y tiene una recompensa multimillonaria por su cabeza.

La propia Rodríguez está sometida ⁠a sanciones de Estados Unidos, y sus activos financieros en el extranjero han sido identificados como una posible palanca, dijo una fuente informada sobre el pensamiento de la administración estadounidense.

Estados Unidos también está presionando al gobierno provisional venezolano para que expulse a los asesores oficiales de China, Rusia, Cuba e Irán, según informó el New York Times.

Con información de Reuters