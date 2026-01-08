Temperaturas agradables en CABA y Conurbano: así estará el clima este jueves 8 de enero

Llegan los últimos días de la semana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este 8 de enero en Buenos Aires y alrededores. Este jueves 8 el cielo se encontrará mayormente nublado durante todo el día y la temperatura se encontrará agradable, entre los 17 grados de mínima y los 24 grados de máxima.

El viernes 9 podría regresar las lluvias. De acuerdo al SMN, se mantendrá la nubosidad y en la tarde se esperan tormentas aisladas. La temperatura subirá levemente al encontrarse entre una mínima de 19 grados y una máxima de 25.

Clima más cálido y seco: así será el verano 2026 en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que el verano será más caluroso de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

El viernes 9 se espera que vuelvan a haber lluvias aisladas por la tarde

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.